«الأعلى للشئون الإسلامية» يختتم فعاليات خمسة معارض للكتاب بمساجد القاهرة وسط إقبال واسع.. صور

اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات خمسة معارض للكتاب أُقيمت بعدد من مساجد القاهرة، لعرض أحدث إصدارات المجلس ومؤلفاته المتنوعة، وسط إقبال واسع من رواد المساجد والمواطنين والباحثين وطلاب العلم.

وأُقيمت المعارض برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، في إطار جهود المجلس لنشر الثقافة الإسلامية، وإتاحة مصادر المعرفة المعتبرة، وتعزيز الفكر الوسطي المستنير.

وشملت المعارض مساجد: شوقي المتيني بشارع التسعين، وعباد الرحمن بالتحرير بشارع الأمير قدادار، والنور بالعباسية، والرحمن بالمعادي، فيما تواصل العمل بمعرض المجلس بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وشهدت المعارض إقبالًا لافتًا من المواطنين والباحثين وطلاب العلم، الذين حرصوا على اقتناء إصدارات المجلس المتنوعة في المجالات الفكرية والدعوية والثقافية، بما يلبي مختلف الاهتمامات العلمية والمعرفية.

ويؤكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن تنظيم هذه المعارض يأتي في إطار حرصه على تلبية احتياجات الجمهور، وتيسير الوصول إلى الكتب والمؤلفات الدينية والفكرية المعتبرة، بما يسهم في نشر الوعي والثقافة الإسلامية وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.