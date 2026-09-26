رئيس محكمة استئناف القاهرة ينعى أحمد الزند: كرس حياته لخدمة العدالة

نعى المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة قضائية ووطنية حافلة، كرس خلالها حياته لخدمة العدالة وإعلاء سيادة القانون.

وأعرب المستشار مجدي علي قاسم عن تقديره لما قدمه القاضي الراحل من إسهامات في محراب القضاء، وما تركه من سيرة مهنية، وما اضطلع به من أدوار ومسؤوليات في خدمة منظومة العدالة.

وتقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى الأسرة القضائية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.