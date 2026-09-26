ضبط أدمن صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه ببيع المواد المخدرة على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

بمواجهته، اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة.

وأكد تحصله على المواد المخدرة من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كمية من مخدري الحشيش والآيس، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









