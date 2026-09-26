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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس مجلس الدولة يتفقد جاهزية المحاكم استعدادًا للعام القضائي الجديد

المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب
المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب
إسلام دياب

في إطار الاستعدادات الجدية لاستقبال العام القضائي الجديد، قام معالي المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب - رئيس مجلس الدولة، بجولة تفقدية مفاجئة بمرافقة معالي المستشار ناصر رضا عبد القادر  نائب رئيس مجلس الدولة - الأمين العام شملت فرعي مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة والعباسية؛ للوقوف على مدى جاهزية مقار العمل والمحاكم، ومتابعة الاستعدادات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة لانتظام سير العمل مع بداية العام القضائي الجديد.

وخلال الجولة، تابع معاليه جاهزية قاعات المحاكم ومرافقها، وسير التجهيزات بمختلف الإدارات والأقسام، مؤكدًا ضرورة توفير جميع الإمكانات اللازمة بما يكفل انتظام العمل القضائي، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين على النحو الذي يليق بمكانة مجلس الدولة ورسالته في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما وجّه سيادته بضرورة المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات والاحتياجات اللوجستية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، والتأكيد على سرعة إنجاز الإجراءات وحسن تنظيم العمل داخل مقار المجلس، بما يسهم في توفير بيئة ملائمة لأعضاء المجلس والعاملين والمتقاضين.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص رئاسة مجلس الدولة على المتابعة الميدانية لمختلف مقار وفروع المجلس، والتأكد من اكتمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق العام القضائي الجديد؛ لتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.

المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة

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