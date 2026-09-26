مندوب اليمن لدى اليونسكو: مشروع بـ30 مليون يورو لحماية وترميم المواقع التاريخية

قال سفير اليمن ومندوبه الدائم لدى اليونسكو محمد جميح، إن اليونسكو عملت خلال الفترة الماضية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على مشروع كبير بقيمة 30 مليون يورو، ممول من الاتحاد الأوروبي لليونسكو، بهدف حماية وترميم المواقع في المدن التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وأوضح جميح، في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المشروع شمل مدنًا تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، منها صنعاء وزبيد وشبام حضرموت، إضافة إلى عدن وعدد من المواقع الأخرى غير المدرجة.

وأضاف أن المشروع أوشك على نهايته، وأن هناك مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تجديده لمرحلة قادمة، مؤكدًا وجود عدد من الجهود لحماية هذه المواقع.

وبيّن جميح أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في سحب اليونسكو جميع موظفيها من مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب اعتقال الحوثيين عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملين في هذه المناطق، خوفًا على مصيرهم.

وذكر أن هذه التطورات أدت إلى توقف بعض المشاريع في صنعاء، وتوقف مشاريع أخرى في زبيد وعدد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد أن توقف هذه المشاريع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزيد الخطر على مستقبل المواقع الأثرية اليمنية المدرجة على قائمة اليونسكو.