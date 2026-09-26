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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صاحب حضورٍ قضائي ومواقفَ راسخة.. وزير العدل ينعى أحمد الزند

المستشار محمود حلمي الشريف
المستشار محمود حلمي الشريف
إسلام دياب

نعى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل،  المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق وأحد القامات البارزة في تاريخ القضاء المصري، والذي رحل بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء، حمل خلالها رسالة القضاء بعزمٍ واقتدار.

وقال وزير العدل : لقد كان الفقيد صاحب حضورٍ قضائي ومواقفَ راسخة، وترك في كل موقعٍ شغله أثرًا، وفي ذاكرة زملائه وتلاميذه سيرةً لا تُنسى.

وتقدم المستشار وزير العدل بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته الكريمة، وأبنائه وذويه، وإلى قضاة مصر، يسأل الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه عن مسيرته وعطائه خير الجزاء، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المستشار أحمد الزند المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل

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