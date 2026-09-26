آمال ماهر تتصدر نجوم الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية.. وموعد انطلاق الفعاليات

تستعد الفنانة آمال ماهر للعودة إلى جمهورها من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعدما أعلنت إدارة المهرجان رسميًا عن وجودها ضمن قائمة نجوم الدورة الجديدة، التي تنطلق في 20 أكتوبر 2026، وتستمر فعالياتها حتى 30 من الشهر نفسه.

وتحمل الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية اسم الفنان الراحل هاني شاكر، في إطار الاحتفاء بأحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الغناء المصري والعربي، فيما تستعد دار الأوبرا المصرية للكشف عن التفاصيل الكاملة لبرنامج المهرجان خلال مؤتمر صحفي مقرر عقده قبل نهاية سبتمبر الجاري.

آمال ماهر ضمن قائمة نجوم مهرجان الموسيقى العربية

وتأتي مشاركة آمال ماهر في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية ضمن برنامج فني يضم نخبة من أبرز المطربين والموسيقيين المصريين والعرب، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمتخصصين في علوم الموسيقى، بما يجمع بين الحفلات الغنائية والأنشطة الفكرية والبحثية التي تميز المهرجان على مدار دوراته.

وتحظى مشاركة آمال ماهر باهتمام خاص من جمهورها، خاصة أن المهرجان يمثل إحدى أبرز المناسبات الموسيقية التي تجمع نجوم الغناء العربي على مسارح دار الأوبرا المصرية، وسط أجواء فنية تحتفي بالطرب والموسيقى العربية بمختلف أشكالها.

نجوم مصر يشاركون في الدورة الـ34

وتضم قائمة المطربين المصريين المعلنة للمشاركة في الدورة الجديدة عددًا من الأسماء البارزة في الساحة الغنائية والموسيقية، من بينهم محمد الحلو، وعلي الحجار، وريهام عبدالحكيم، وغادة رجب، ونادية مصطفى، ومدحت صالح، إلى جانب الموسيقار عمر خيرت، فضلًا عن آمال ماهر.

ومن المنتظر أن تقدم الدورة الجديدة مجموعة متنوعة من الحفلات والبرامج الفنية، التي تجمع بين الألوان الغنائية المختلفة، مع الحفاظ على الطابع الأساسي للمهرجان الذي يركز على الموسيقى العربية والتراث الغنائي والطرب الأصيل.

مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل الكاملة

ومن المقرر أن تعقد إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مؤتمرًا صحفيًا قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، للكشف عن البرنامج الكامل للدورة الـ34، والإعلان عن مواعيد الحفلات وتفاصيل مشاركة الفنانين والفرق الموسيقية، إلى جانب الفعاليات البحثية والفكرية المصاحبة.

ومن المنتظر أن يوضح المؤتمر كذلك تفاصيل برنامج الدورة التي تحمل اسم هاني شاكر، بالإضافة إلى الكشف عن أبرز المشاركات العربية والفعاليات التي ستقام على مدار أيام المهرجان.

مسارح دار الأوبرا تستضيف فعاليات المهرجان

وتقام فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على عدد من مسارح دار الأوبرا المصرية، في مقدمتها المسرح الكبير بالقاهرة، إلى جانب مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، وأوبرا دمنهور، ومعهد الموسيقى العربية.

كما يستضيف المسرح الصغير عددًا من جلسات المؤتمر البحثية والندوات والفعاليات الفكرية المصاحبة، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الموسيقى، لتناقش موضوعات وقضايا مرتبطة بالموسيقى العربية وتاريخها وتطورها.

11 يومًا من الحفلات والفعاليات

ومن المقرر أن تمتد الدورة الجديدة على مدار 11 يومًا، بداية من 20 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر 2026، لتقدم للجمهور برنامجًا يجمع بين الحفلات الغنائية والأنشطة البحثية والفكرية.

وتواصل دار الأوبرا المصرية من خلال المهرجان تقديم واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في الموسيقى العربية، مع مشاركة أسماء من أجيال واتجاهات فنية مختلفة، بما يمنح الدورة الجديدة تنوعًا في الحفلات والبرامج المقدمة للجمهور.

وتبقى مشاركة آمال ماهر واحدة من أبرز محطات الدورة الـ34، في انتظار إعلان جدول الحفلات رسميًا والكشف عن موعد حفلها والتفاصيل الخاصة بظهورها ضمن فعاليات المهرجان.