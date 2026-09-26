باحث دولي: المفاوضات المسار الأبرز لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا

قال الدكتور نعمان توفيق العابد، الباحث في العلاقات الدولية، إن ملف الحرب بين إيران والولايات المتحدة لا يمكن أن ينتهي إلا عبر المفاوضات وعودة الطرفين إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى وجود جهود من جانب عدد من دول المنطقة لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي، من بينها قطر وسلطنة عمان، بالتعاون مع مصر، إلى جانب دخول الصين على خط المفاوضات، مع استمرار الدور الباكستاني كوسيط.

وأوضح «العابد»، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن إيران بحاجة إلى العودة للمفاوضات في ظل ما وصفه بخطورة الوضع الاقتصادي، نتيجة العقوبات والحصار الأمريكي ومحاولات واشنطن معاقبة الدول والمؤسسات التي تتعاون مع طهران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى قطع المداخل الاقتصادية والمالية أمام إيران، وهو ما يضع طهران أمام ضغوط متزايدة.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن طهران تحاول طرح خطوات يمكن أن تساهم في استئناف المفاوضات، من بينها ما يتعلق بفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل محاولة للعودة إلى مسار التفاوض بصورة جزئية أو تدريجية.

وأكد «العابد» أن استمرار المساعي الدبلوماسية في ظل احتمالات عودة العمليات العسكرية يرتبط برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الملف عبر التفاوض، وكذلك بمدى استعداده للتراجع عن بعض الأهداف التي وضعها، مضيفا أن العقدة الرئيسية تتمثل في رفض ترامب العودة إلى اتفاق شبيه بالاتفاق النووي الذي وقعته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق جديد قد يتطلب صيغة مختلفة عن الاتفاق السابق.

