إيران تنفي التخطيط لتحركات عسكرية ردا على حظر الرحلات الجوية

نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التخطيط لتحركات عسكرية ردا على حظر الرحلات الجوية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقال مجلس الأمن القومي الإيراني، إن هناك “مفاوضات مع الدول المعنية لرفع بعض القيود الجوية”.

وأضاف مجلس الأمن القومي الإيراني: "هناك عدة خيارات غير عسكرية للرد على حظر الطيران".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور جديد عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن «إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً»، مجددًا موقفه الرافض لامتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

ونشر ترامب صورة في وقت مبكر من صباح اليوم "السبت" عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" لمضيق هرمز، مع تسميته باسم "مضيق ترامب"، في أول إشارة علنية إلى تفكيره بعد أن اقترحت إيران الاتفاق الجديد وأشارت إلى أنه قد يساعد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.