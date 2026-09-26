منذ 4 سنوات.. مصدر أمني: الفيديو المتداول على صفحات الإخوان عن وفاة نزيل بقسم شرطة بمطروح قديم

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن زعم إحدى السيدات قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق، ووفاته داخل أحد أقسام الشرطة بمطروح، قديم سبق تداوله من خلال ذات الصفحات التابعة للجماعة الإرهابية عام 2022.

وقال المصدر إنه تم نشر بيان على الصفحة الرسمية للوزارة يوضح حقيقة الواقعة آنذاك، والتى تتمثل فى أن المذكور عنصر جنائى سبق اتهامه فى عدد من القضايا، وكان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية سرقة، وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى، وأفاد التقرير الطبى بوفاته نتيجة هبوط حاد لانسحاب المواد المخدرة.

وأضاف أن ذلك يدل على إفلاس الجماعة الإرهابية واستدعائها وقائع قديمة وتحريفها وإعادة بثها فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بأوساط الرأى العام الذى يعي مخططاتها الآثمة.

وأوضح أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.









