الداخلية تكشف حقيقة واقعة اقتحام منزل وسرقة مشغولات ذهبية والتعدي على أسرة بكفر الشيخ

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص وآخرين لقيامهم بإقتحام مسكن شقيقته وسرقة محتوياته والتعدى عليها وأسرتها بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء ومحاولة إختطاف زوجها داخل سيارة "ميكروباص" بكفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة دسوق بكفرالشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (شقيقة القائم على النشر، زوجها "مصابان بسحجات وجروح قطعية وكدمات متفرقة" – مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق) ، وطرف ثان : (طليقة الثانى وسيدتين، 7 أشخاص"4 منهم مصابين بسحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم" – مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)، لخلافات بين زوج الأولى وطليقته "من الطرف الثانى" حول ملكية أحد المنازل "محل إقامتهما أثناء فترة زواجهما" قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية محدثين الإصابات المنوه عنها وعدم صحة محاولتهم إختطاف زوج شقيقة القائم على النشر، وتم ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق، وفى وقت لاحق تبلغ لذات المركز من شقيقة القائم على النشر بإكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من منزلها ، وإتهمت نجلتى زوجها (طالبتين) بسرقتها ، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما نفيا ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث توصلت التحريات لعدم صحة واقعة السرقة، وبسؤال القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) أقر بإدعائه نكايةً فى المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.