أستاذ اقتصاديات السياحة: الذكاء الاصطناعي يتدخل في اختيار الوجهات والفنادق وشركات الطيران

أكد الدكتور سعيد البطوطي أستاذ اقتصاديات السياحة، أنّ الذكاء الاصطناعي أصبح مهمًا في صناعة السياحة العالمية، بعدما تجاوز كونه مجرد أداة تقنية مساعدة، مشيرًا إلى أنه يؤدي دورًا في توجيه المستهلكين والتأثير في اختياراتهم المتعلقة بالوجهات السياحية.

وأوضح البطوطي، في مداخلة مع الإعلامية مودة كمال مقدمة برنامج صباح جديد المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الذكاء الاصطناعي يؤثر أيضًا في اختيارات المسافرين المتعلقة بأماكن الإقامة وشركات الطيران وغيرها من عناصر الرحلة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يتضمن تأثيرًا كبيرًا يستدعي التركيز عليه في الوقت الحالي.

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم السياحة والوجهات السياحية، مع الحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وأكد البطوطي أن ما يهم منظمات الأمم المتحدة هو الناس ومعيشتهم، وعدم إحداث تأثير سلبي على سبل عيشهم وأرزاقهم، في ظل التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي المتوقع من توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع السياحة عالميًا، قال البطوطي إن العمل يتركز على دعم التأثير الإيجابي في الوجهات الفقيرة وتحفيز المسافرين على السفر، مؤكدًا أنه سيعمل على هذا الدعم بصفته عضوًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي تتبعه العديد من المنظمات، ومنها منظمة السياحة العالمية.

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