توفير كافة أوجه الدعم.. محافظ الدقهلية يتفقد المدرسة الرسمية للغات بالسنبلاوين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المدرسة الرسمية للغات بمدينة السنبلاوين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وحرص المحافظ خلال الزيارة على حضور طابور الصباح، ومتابعة انتظام الطلاب والمعلمين، والتقى عددًا من الطلاب وأولياء الأمور، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، واطمأن على توافر وسائل انتقال الطلاب من وإلى المدرسة، بما يضمن وصولهم وانتظامهم في الدراسة دون معوقات.

و أشار المحافظ فى كلمة القاها إلى ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والقدوة في تضحيات أبطال القوات المسلحة، والتأكيد على أهمية نشر الوعي بين الشباب والطلاب، والتصدي للشائعات والأخبار المغلوطة، مؤكدًا أهمية الوعي في حماية المجتمع والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكد محافظ الدقهلية للطلاب أهمية حب الوطن والانتماء إليه، والإخلاص في العمل من أجله، والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن بناء مستقبل أفضل يبدأ من خلال جيل واعٍ ومتعلم ومتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية، وقادر على تحمل مسؤولياته تجاه مجتمعه ووطنه.

وشدد على محمود المتولي نائب رئيس مدينة السنبلاوين بالمتابعة المستمرة لتوفير سيارات نقل الطلاب من مدينة السنبلاوين إلى المدرسة والعودة، تيسيرًا عليهم، وعدم تعرضهم لأي معوقات أو تأخير أثناء توجههم إلى المدرسة أو عودتهم منها، وإزالة أي معوقات قد تطرأ أولا وزيادة عدد الاتوبيسات إذا لزم الأمر.

وأشاد بالمستوى الذي ظهرت عليه المدرسة، وبجهود القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح الفريق، والحرص على توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب، بما ينعكس على انتظام العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي.