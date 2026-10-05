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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

محافظ الدقهلبة يضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ الدقهلبة يضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
همت الحسينى

وضع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمحافظة، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن نصر أكتوبر المجيد سيظل ملحمة وطنية خالدة في تاريخ العسكرية المصرية، وشاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، ورمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية.

ووجه المحافظ خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقواتها المسلحة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

وقال المحافظ: "إن الدقهلية، قيادة وتنفيذيين وشعبا، تقف صفا واحدا خلف قواتها المسلحة وقيادتها السياسية، مستلهمة روح أكتوبر في العمل والانضباط والكفاءة والإقدام، وماضية بثبات في دعم مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة".

وأكد محافظ الدقهلية أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين بقواتها المسلحة الباسلة، ورمزًا خالدًا للتضحية والفداء والبطولة، ودليلًا على قدرة أبناء الوطن، بتكاتفهم، على تجاوز التحديات وتحدي الصعاب وتحقيق الإنجازات.

كان محافظ الدقهلية قد استقبل القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بمكتبه بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فيما شهد مراسم وضع إكليل الزهور وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، إلى جانب عدد من المواطنين.

الدقهلية محافظة النصب التذكارى

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محافظ الدقهلبة يضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

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