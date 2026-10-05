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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملات مواجهة الكلاب الضالة بمراكز بلقاس وأجا والمنصورة

حملات بيطرية
حملات بيطرية
همت الحسيبنى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري والجهات المعنية في تنفيذ واستمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها بالشوارع، حفاظا على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

ويأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وما رصده مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار أعداد من الكلاب الضالة في عدد من المناطق، بما يمثل مصدرًا للقلق ويشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، فضلًا عن تزايد مطالب المواطنين بسرعة التدخل من جانب الجهات المعنية.

ونفذت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، حملة لمواجهة الكلاب الضالة، صباح اليوم بقرية الريدانية مركز المنصورة، وقرية سلكا مركز أجا، ومدينة بلقاس، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السعار والتحصين ضد الأمراض، وباستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أعمال الحملات وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

وقد لاقت الحملات استحسانًا وتفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات بصورة منتظمة، خاصة في المناطق التي تشهد تزايدًا في أعداد الكلاب الضالة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات مواجهة الكلاب الضالة، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر تعرضًا لانتشارها، مع تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحماية أبناء المحافظة.

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