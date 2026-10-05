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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بحي شرق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بحي شرق المنصورة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع والتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء، ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

حيث قام الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بإشراف ميداني من،  مصطفى صقر نائب رئيس الحي، بالاشتراك مع مدير ومسئولي إدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة، تابلوه سماعات كبير، 2 جهاز جي ام كبير وصغير، 2 جهاز بازوكا كبير وصغير، 4 سماعات، ساعة صوت، وتم التحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهليه محافظة محافظ حى شرق

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