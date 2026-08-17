الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.. إيبولا يقضي على 2325 شخصا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى 2325 شخصًا، في أكبر تفش للمرض من حيث عدد الوفيات في تاريخ البلاد.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية الصادرة الأحد أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 4945 حالة، بينها 101 حالة جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مؤشر على استمرار انتشار المرض.

وبحسب المعهد الكونغولي للصحة العامة، تجاوزت حصيلة الوفيات الحالية تلك المسجلة خلال تفشي إيبولا الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2020، ما يجعل التفشي الراهن الأكثر فتكًا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتواصل السلطات الصحية عمليات الرصد والاستجابة للحد من انتشار الفيروس، وسط مخاوف من تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات مع استمرار ظهور حالات جديدة.

ويعد إيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، ويمكن أن يتسبب في حمى شديدة وأعراض حادة ومضاعفات تهدد الحياة، فيما يعتمد احتواء التفشي على سرعة اكتشاف الحالات وعزلها وتتبع المخالطين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.