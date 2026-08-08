الصحة العالمية توصي بإدراج لقاح «أرفيبو» في تجربة سريرية لمواجهة إيبولا بالكونغو

أوصت مجموعة استشارية فنية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بإعطاء الأولوية للقاح «أرفيبو»، المرخص لمواجهة فيروس إيبولا زائير، ضمن تجربة سريرية عشوائية، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت المنظمة أن نتائج أولية مستخلصة من دراسات أُجريت على الحيوانات أظهرت أن اللقاح قد يوفر حماية متقاطعة ضد فيروس بونديبوجيو، إلا أن مدى فعاليته في حماية البشر من الفيروس لا يزال بحاجة إلى إثبات من خلال التجارب السريرية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن استخدام اللقاح لتطعيم الأشخاص المخالطين للمصابين لا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة، في انتظار الحصول على أدلة إضافية حول فعاليته ضد الفيروس.

وفي الوقت نفسه، شددت المنظمة على أن تطوير لقاح مخصص لفيروس بونديبوجيو يظل الخيار الأفضل على المدى الطويل، باعتباره الأكثر ملاءمة لمواجهة هذا النوع من الفيروسات.

وتأتي التوصية في ظل استمرار جهود الاستجابة لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية، وسط تحركات دولية للحد من انتشاره وتعزيز إجراءات الوقاية والتطعيم.