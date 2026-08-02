الكونغو الديمقراطية تشهد أسرع انتشار لفيروس "إيبولا" في تاريخها

كشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض و الوقاية منها (Africa CDC)، في تقريرها، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد أسرع انتشار لفيروس الإيبولا في تاريخها.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/، أن السلطات في أوغندا أعلنت في 28 يوليو الماضي، انتهاء تفشي الوباء لديها، بينما تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة خلال الأسابيع الأخيرة، ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 3605 حالات إصابة، و1587 حالة وفاة، وخلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 يوليو الماضي وحده، سُجلت 488 إصابة جديدة، بزيادة تقارب 50%.

وفي الوقت الذي يجري فيه اختبار أول لقاح مرشح، ChaDoX1، يتسارع انتقال الفيروس، وارتفعت نسبة الفحوص الإيجابية لسلالة "بوديبوجيو" من 37.8% إلى 46.9% خلال شهر واحد فقط؛ ما يزيد من صعوبة تتبع انتشار الفيروس.

وشددت المراكز على ضرورة أن تشمل قوائم المخالطين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 130 ألف شخص، استنادًا إلى الحالات المؤكدة، إلا أنه لا تتم متابعة سوى 13 ألفًا منهم حاليًا.

وأضافت أن من بين التحديات الأخرى أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة لا ترتبط بحالات معروفة سابقًا، وهو ما يعقد جهود احتواء الوباء، أما فيما يتعلق بالاستجابة على أرض الواقع، فأوضحت أن نسبة إشغال أسرة المستشفيات تبلغ في المتوسط 80%، إلا أن هذه النسبة ترتفع بشكل حاد في إقليم شمال كيفو، حيث تعاني المرافق الصحية من الاكتظاظ.

يُذكر أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) هي وكالة متخصصة في الصحة العامة تابعة للاتحاد الإفريقي، تأسست في يناير 2016، وأُطلقت رسميًا في يناير 2017، وتتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرًا لها، وتهدف إلى دعم الدول الأعضاء في تعزيز نظمها الصحية ومواجهة الأمراض والأوبئة.



