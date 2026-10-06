5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

تحتاج الغسالة الأوتوماتيك إلى عناية دورية للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي، خاصة مع الاستخدام المتكرر في الأعمال المنزلية اليومية، ورغم أن هذه الأجهزة مصممة لتحمل التشغيل المستمر، فإن بعض العادات الشائعة، مثل زيادة كمية الملابس أو استخدام مسحوق الغسيل بصورة مبالغ فيها، قد تؤدي إلى تراجع كفاءتها وظهور أعطال تستلزم الصيانة.

ولا تقتصر العناية بالغسالة على اختيار برامج الغسيل المناسبة فحسب، بل تشمل أيضًا تنظيف مكوناتها بانتظام والتعامل معها بطريقة صحيحة. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها للحفاظ على الغسالة وتقليل احتمالات تعرضها للتلف.

1. تحميل الغسالة بملابس تفوق سعتها

قد يلجأ البعض إلى وضع كميات كبيرة من الملابس داخل الغسالة لتقليل عدد مرات التشغيل وتوفير الوقت، لكن هذه العادة قد تؤثر سلبًا في كفاءة الجهاز، إذ تزيد الضغط على المحرك والأجزاء الميكانيكية، كما تحد من حركة الملابس داخل الحوض، ما يقلل من كفاءة التنظيف والشطف.

ولتفادي هذه المشكلة، يُنصح بالالتزام بالحمولة المحددة من الشركة المصنعة، مع مراعاة أن الوزن المسموح به يختلف باختلاف نوع الأقمشة والبرنامج المستخدم. كما ينبغي تجنب حشو الحوض بالكامل، وترك مساحة تسمح للملابس بالحركة بحرية أثناء دورة الغسيل.

2. المبالغة في استخدام مسحوق الغسيل

لا تعني زيادة كمية مسحوق الغسيل بالضرورة الحصول على ملابس أكثر نظافة، بل قد تؤدي إلى تراكم بقايا المنظفات داخل الحوض والأجزاء الداخلية للغسالة، خاصة عند تكرار الاستخدام بجرعات غير مناسبة.

وقد تتسبب هذه البقايا في ظهور روائح غير مرغوبة وتراكم الرواسب، فضلًا عن زيادة العبء على عملية الشطف والتصريف. لذلك، يُفضل استخدام الكمية الموصى بها على عبوة المنظف، مع اختيار نوع يتناسب مع الغسالة، لا سيما الأجهزة ذات التحميل الأمامي التي تحتاج عادةً إلى منظفات منخفضة الرغوة.

3. إهمال تنظيف الغسالة من الداخل

على الرغم من مرور الماء والمنظفات داخل الغسالة بصورة متكررة، فإن ذلك لا يغني عن تنظيفها دوريًا. فبقايا المنظفات والأوساخ والألياف، إلى جانب الرطوبة المتبقية بعد الغسيل، قد تتراكم داخل الحوض ودرج المسحوق والفلتر والجلدة المحيطة بالباب.

ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التراكمات إلى انبعاث روائح كريهة وظهور العفن في بعض الأجزاء، فضلًا عن التأثير في كفاءة الجهاز.

وللحفاظ على نظافة الغسالة، يُنصح بتشغيل برنامج التنظيف المخصص وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وتنظيف درج المنظفات والفلتر والجلدة المطاطية بانتظام. كما يجب استخدام مواد التنظيف الموصى بها، وتجنب خلط الخل مع المنظفات أو المواد الكيميائية الأخرى، لأن بعض الخلطات المنزلية قد لا تكون مناسبة لمكونات الغسالة.

4. ترك الملابس المبللة داخل الحوض بعد انتهاء الدورة

قد يؤدي نسيان الملابس داخل الغسالة لساعات طويلة بعد انتهاء البرنامج إلى احتباس الرطوبة وظهور روائح غير مستحبة، كما يزيد من احتمالات نمو العفن على الجلدة المطاطية والأجزاء التي تحتفظ بالماء.

ولتجنب هذه المشكلة، يُفضل إخراج الملابس فور انتهاء دورة الغسيل، ثم ترك باب الغسالة ودرج المنظفات مفتوحين قليلًا، إذا كان ذلك آمنًا ومسموحًا به وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، حتى تجف الأجزاء الداخلية وتقل الرطوبة المتراكمة.

5. تجاهل تفريغ جيوب الملابس قبل الغسيل

قد تبدو العملات المعدنية والمفاتيح والدبابيس والمناديل الورقية أشياء بسيطة، لكنها قد تتسبب في مشكلات داخل الغسالة إذا تُركت في جيوب الملابس.

فالأجسام الصلبة الصغيرة يمكن أن تصل إلى فلتر التصريف أو مضخته، ما قد يؤدي إلى انسدادها أو إحداث تلف بها، بينما تتفتت المناديل الورقية وتلتصق بالملابس وتترك بقايا داخل الحوض والفلتر.

ولتجنب هذه الأضرار، ينبغي تفريغ جيوب الملابس جيدًا قبل وضعها في الغسالة، وإغلاق السحابات والأزرار، وفحص القطع التي تحتوي على إكسسوارات أو أجزاء معدنية قد تنفصل أثناء الغسيل.

خطوات بسيطة تساعد على إطالة عمر الغسالة

لا تتطلب المحافظة على الغسالة إجراءات معقدة، وإنما تعتمد على الالتزام ببعض العادات اليومية، وفي مقدمتها عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، واستخدام المنظفات بالكميات المناسبة، وتنظيف الفلتر والحوض دوريًا، وإخراج الملابس بعد انتهاء البرنامج.

كما يُنصح بمراجعة دليل التشغيل الخاص بالجهاز، لأن متطلبات التنظيف والصيانة تختلف من موديل إلى آخر. ويساعد الانتباه إلى الأصوات غير المعتادة أو تسرب المياه أو بطء التصريف على اكتشاف بعض المشكلات مبكرًا، قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى أعطال أكثر تكلفة.