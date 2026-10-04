قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر
الرقيب محمد عبد العاطي.. صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر| بروفايل
أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة
نادية مصطفى تعلن وفاة الفنان جابر البلتاجي
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيفية استخراج رخصة بناء جديدة 2026 وعدد الأدوار
الرئيس السيسي يستضيف مأدبة غداء تكريما لرؤساء الدول والوفود الأفريقية
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا صرف مستحقات لزوجة رأفت الهجان 3 أضعاف.. فيديو
قتيل و6 مصابين.. زيلينسكي يكشف تفاصيل هجوم روسي جديد على كييف
الذكاء الاصطناعي وحرب إيران.. لماذا يُجهّز الأثرياء ملاجئ يوم القيامة؟
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الإفطار إلى ضوء الشمس.. 5 عادات صباحية تدعم صحتك مع التقدم في العمر

من الإفطار إلى ضوء الشمس.. 5 عادات صباحية تدعم صحتك مع التقدم في العمر
من الإفطار إلى ضوء الشمس.. 5 عادات صباحية تدعم صحتك مع التقدم في العمر
ولاء عادل

قد يكون الصباح فرصة مناسبة لإضافة بعض السلوكيات الصحية إلى روتينك اليومي دون الحاجة إلى تغييرات صعبة أو خطوات معقدة. فاختيارات بسيطة مثل نوعية الطعام، والحركة، والحصول على قدر كافٍ من السوائل، والتعرض للضوء الطبيعي، إلى جانب التعامل مع التوتر، يمكن أن تسهم في بناء نمط حياة أكثر دعمًا للصحة على المدى الطويل.

ووفقًا لما نشره موقع «Verywell Health»، ترتبط مجموعة من العادات الصحية بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والوفاة، إلا أن هذه النتائج لا تعني أن اتباع روتين صباحي معين يضمن زيادة العمر، وإنما تأتي هذه السلوكيات ضمن مجموعة عوامل تشكل نمط الحياة والصحة العامة.

1. اجعل وجبة الصباح أكثر توازنًا

يمكن أن يكون اختيار الأطعمة التي تتناولها في بداية اليوم جزءًا من نظام غذائي صحي يساعد على الحفاظ على الجسم مع مرور الوقت.

وأشارت تحليلات بحثية شملت أكثر من 220 ألف شخص إلى وجود علاقة بين عدم تناول الإفطار وارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والوفاة لأي سبب، بينما وجدت دراسة استمرت 30 عامًا وشملت أكثر من 120 ألف شخص أن الأشخاص الذين اتبعوا أنماطًا غذائية صحية سجلوا انخفاضًا بنسبة 20% في خطر الوفاة لأي سبب، إلى جانب انخفاض خطر الوفاة الناتجة عن السرطان وأمراض القلب.

ولا توجد قائمة واحدة تصلح للجميع فيما يتعلق بالإفطار، لكن يمكن الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، بحسب احتياجات كل شخص وحالته الصحية.

كما أن التخطيط المسبق للوجبة وتجهيز بعض مكوناتها قبل عدة أيام يمكن أن يسهل الالتزام بخيارات غذائية صحية، خاصة في الصباحات التي لا يتوفر فيها وقت كافٍ لإعداد الطعام.

2. لا تبدأ يومك دون الاهتمام بالترطيب

بعد ساعات النوم، يحتاج الجسم إلى استعادة السوائل التي فقدها، لذلك يمكن أن يكون تناول الماء في بداية اليوم خطوة بسيطة للحفاظ على الترطيب.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم خلال منتصف العمر قد يرتبط بانخفاض مستوى الترطيب، كما وجد الباحثون ارتباطًا بين ارتفاع الصوديوم وبعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية الأسرع وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج إثبات أن انخفاض استهلاك الماء هو السبب المباشر لهذه المشكلات، إذ لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة بصورة أكثر دقة.

ويمكن جعل شرب الماء أكثر سهولة من خلال الاحتفاظ بزجاجة أو كوب بجوار مكان تناول الإفطار، أو ضبط تنبيه على الهاتف لتذكيرك بشربه على مدار اليوم.

3. امنح جسمك فرصة للحركة

حتى النشاط البدني المعتدل يمكن أن يكون له دور في دعم الصحة، خاصة أن اللياقة القلبية التنفسية ترتبط بقدرة أفضل على أداء الأنشطة وانخفاض معدلات الوفاة.

ولا يشترط أن يبدأ الشخص يومه بتمرين شاق، إذ يمكن الاكتفاء بالمشي أو ركوب الدراجة أو ممارسة تمارين تقوية العضلات، مع توزيع النشاط على أيام الأسبوع بما يتناسب مع القدرة البدنية.

وتشير التوصيات إلى أن البالغين يحتاجون إلى 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط الشدة أسبوعيًا، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات مرتين على الأقل في الأسبوع.

ومن الخيارات البسيطة التي يمكن إدخالها إلى الروتين اليومي المشي لفترة قصيرة في الصباح، خاصة إذا كان ذلك يساعد على الاستمرار في ممارسة النشاط بصورة منتظمة.

4. احصل على بعض ضوء النهار

قد يكون الخروج إلى ضوء الشمس في الصباح مفيدًا لأكثر من مجرد الشعور بالنشاط، فالضوء الطبيعي يساعد الجسم على ضبط الساعة البيولوجية وتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وفي دراسة أجريت على نحو 89 ألف شخص، وجد الباحثون ارتباطًا بين التعرض لمستويات أكبر من الضوء خلال ساعات النهار وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، بينما ارتبط التعرض لضوء أكثر سطوعًا خلال الليل بارتفاع الخطر.

وتشير هذه النتائج إلى أهمية الحفاظ على نمط واضح بين الضوء والظلام، بحيث يحصل الجسم على قدر أكبر من الضوء خلال النهار وتقل الإضاءة خلال ساعات الليل.

ويمكن تحقيق ذلك بطريقة عملية من خلال ممارسة المشي في الهواء الطلق خلال الصباح، بدلًا من قضاء فترة النشاط داخل المنزل.

5. اترك مساحة للهدوء في بداية اليوم

لا يقل التعامل مع الضغوط اليومية أهمية عن الاهتمام بالغذاء والنشاط، خاصة أن التعرض المستمر للتوتر يمكن أن يؤثر في الصحة العامة بمرور الوقت.

ولا يمكن تحديد مدة ثابتة للتوتر يمكن ربطها بشكل مباشر بتقصير العمر، لأن تأثيره يختلف وفقًا للحالة الصحية ونمط الحياة والعوامل الوراثية وغيرها من الظروف الفردية.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» بمجموعة من الوسائل التي يمكن أن تساعد على التعامل مع التوتر، ومنها الابتعاد لفترات عن الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة التأمل والاسترخاء، وكتابة اليوميات، إلى جانب الحفاظ على التواصل مع الأسرة والأصدقاء.

ولهذا، يمكن استبدال جزء من الوقت الذي يقضيه الشخص في تصفح الهاتف صباحًا بأنشطة أكثر هدوءًا، مثل قراءة بعض الصفحات من كتاب، أو المشي، أو التحدث مع شخص مقرب، أو ممارسة أي نشاط يساعد على تقليل التوتر.

الاستمرار أهم من تغيير كل شيء مرة واحدة

لا توجد عادة صباحية واحدة يمكنها أن تضمن حياة أطول، كما أن الصحة ومتوسط العمر يتأثران بمجموعة كبيرة من العوامل.

لكن الاهتمام بجودة الطعام، والحفاظ على الترطيب، والنشاط المنتظم، والتعرض للضوء الطبيعي، والتعامل بشكل أفضل مع الضغوط اليومية، يمكن أن يشكل معًا روتينًا أكثر صحة.

والأفضل هو إدخال هذه التغييرات بصورة تدريجية واختيار العادات التي يمكن الحفاظ عليها باستمرار، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات والحالة الصحية من شخص إلى آخر.

 

عادات صباحية صحية عادات صحية طول العمر الشيخوخة الصحية الإفطار الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

طقس اليوم

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

بيراميدز

مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر

نهائي خليجي 27

الاتحاد الإماراتي يعلن اكتمال عدد الجماهير للسفر لـ جدة لمؤازرة المنتخب

عموتة

أحمد حسن يحسم موقف عموتة من الأهلي قبل القمة : النتيجة لن تحدد مصيره

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد