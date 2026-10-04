قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنقذ بصر طفل تعرض للسقوط ونزيف بالعينين
وزير الدولة الألماني قبل توجهه للقاهرة: مصر شريك استراتيجي وركيزة للاستقرار في المنطقة
العميد الشهيد إبراهيم الرفاعي.. أسطورة المجموعة 39 قتال
وزير الكهرباء يتفقد شبكات العاشر من رمضان ويوجه بمراجعة معدلات الاستهلاك
رغم الهدنة.. شهيد و15 مصابًا في تجدد الهجمات الإسرائيلية على غزة
شيخ الأزهر: تضافر الجهود ضرورة لتطوير المؤسسات التعليمية الأزهرية ومواكبة متطلبات العصر
"من سنتين بدمياط"|أول رد من التعليم على فيديو تطاول مدرس بألفاظ خارجة على طلابه بإحدى المدارس
شوبير يحذر من أزمات المنتخب ويطالب هاني أبو ريدة بالتدخل: مش هينفع نستمر كده
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني
«أبو العينين» يضع روشتة تطوير الصناعة: مجموعات عمل متخصصة وخطط لمواجهة المنافسة
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علامة تظهر في الساقين قد تكشف قصور القلب.. تعرف عليها

علامة تظهر في الساقين قد تكشف قصور القلب.. تعرف عليها
علامة تظهر في الساقين قد تكشف قصور القلب.. تعرف عليها
ولاء عادل

قد لا تظهر أعراض قصور القلب في صورة مشكلات مرتبطة بالقلب والتنفس فقط، إذ يمكن أن تكشف بعض التغيرات التي تظهر في الساقين أو القدمين عن وجود مشكلة تستدعي الفحص الطبي، وعلى رأسها تورم الساقين والكاحلين.

ويحدث قصور القلب عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم بالكفاءة الكافية لتلبية احتياجات الجسم، وقد يظهر بشكل مفاجئ بعد الإصابة بأزمة قلبية أو عدوى، أو يتطور تدريجيًا نتيجة تعرض عضلة القلب للإجهاد لفترات طويلة، كما يحدث مع ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي.

وأشارت صحيفة «The Mirror» البريطانية إلى أن تورم الساقين أو الكاحلين قد يكون من العلامات التي تستدعي الانتباه، خاصة إذا ظهر بالتزامن مع أعراض أخرى مرتبطة بقصور القلب.

تورم الساقين من العلامات المهمة

يعد تورم الساقين أو الكاحلين أحد الأعراض التي يمكن أن ترتبط بقصور القلب، وقد يمتد التورم إلى القدمين أو يظهر في منطقة البطن على هيئة انتفاخ.

ويرتبط هذا العرض باحتباس السوائل في الجسم، وهو أمر قد يحدث عندما تتأثر قدرة القلب على ضخ الدم بصورة طبيعية، لذلك لا ينبغي تجاهل التورم المتكرر أو المصحوب بأعراض أخرى.

أعراض أخرى لقصور القلب

إلى جانب تورم الساقين والقدمين، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض التي تستدعي الانتباه، من بينها:

  • زيادة الوزن بصورة مفاجئة نتيجة احتباس السوائل.
  • ضيق التنفس أثناء ممارسة الأنشطة اليومية أو عند الاستلقاء.
  • الشعور بالتعب والإرهاق أو الضعف، خاصة بعد بذل مجهود.
  • ضيق التنفس بصورة أكبر من المعتاد أثناء النشاط البدني.
  • السعال، خاصة خلال الليل.
  • الشعور بالدوخة أو الدوار.

وقد تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، كما يمكن أن تتطور تدريجيًا، لذلك فإن استمرارها أو تزايدها يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب.

ما أسباب قصور القلب؟

لا يرتبط قصور القلب بسبب واحد، إذ يمكن أن ينتج عن عدد من الأمراض والحالات الصحية التي تؤثر على عضلة القلب أو قدرته على العمل بكفاءة.

ومن أبرز الأسباب المحتملة أمراض صمامات القلب، واعتلال عضلة القلب، واضطرابات نظم القلب، وفقر الدم، وأمراض الكلى المزمنة، واضطرابات الغدة الدرقية، إضافة إلى داء ترسب الأصبغة الدموية، الذي يؤدي إلى تراكم كميات زائدة من الحديد في الجسم.

كما تزداد احتمالات الإصابة مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن 65 عامًا، إلى جانب زيادة الوزن والسمنة والتدخين.

متى يحتاج المريض إلى الطبيب؟

ينبغي عدم تجاهل الأعراض التي قد تشير إلى قصور القلب، خاصة إذا ظهرت بشكل متكرر أو بدأت في التأثير على الأنشطة اليومية.

وتشمل العلامات التي تستدعي الحصول على تقييم طبي ضيق التنفس عند الاستلقاء أو أثناء القيام بالأنشطة المعتادة، والزيادة المفاجئة في الوزن، إضافة إلى السعال المصحوب ببلغم وردي رغوي، وهي علامة تستوجب تقييمًا طبيًا سريعًا.

هل يمكن علاج قصور القلب؟

يحدث قصور القلب عندما يفقد القلب قدرته على ضخ الدم بصورة كافية، ولا يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات، لكن توجد علاجات تساعد على السيطرة على الأعراض وإبطاء تطور الحالة وتحسين قدرة المريض على ممارسة حياته اليومية.

ويعتمد العلاج على السبب والحالة الصحية لكل مريض، وقد يشمل الأدوية والتغييرات في نمط الحياة، إلى جانب متابعة الحالة بصورة منتظمة مع الطبيب.

 

قصور القلب أعراض قصور القلب تورم الساقين تورم الكاحلين أسباب قصور القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

قراءة القرآن الكريم

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

ترشيحاتنا

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

سمنة

عكس المعروف.. فوائد غير متوقعة للسمنة

أطعمة زيادة التركيز

عشان ابنك ينجح.. إليك أفضل الأطعمة لزيادة التركيز والطاقة أثناء الدراسة

بالصور

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد