طقس الإثنين 5 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار

طقس الاثنين .. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مصر غدًا الاثنين 5 أكتوبر 2026 أجواءً خريفية متفاوتة بين المناطق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح في عدد من المناطق، وتصل سرعة الرياح المتوقعة إلى ما بين 30 و40 كم/س.

وتتباين درجات الحرارة بين المحافظات، إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 29 درجة، بينما تصل إلى 36 درجة في جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر ليسود طقس معتدل في بداية الليل، يميل إلى البرودة خلال ساعاته الأخيرة وفي الصباح الباكر.

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كيف سيكون الطقس غدًا الاثنين 5 أكتوبر 2026؟

تشير التوقعات إلى أن الطقس نهارًا سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتعكس هذه التوقعات تفاوتًا ملحوظًا في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، مع استمرار السمات الخريفية التي تظهر بصورة أوضح خلال فترات الليل والصباح الباكر، عندما تنخفض درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار.

ما حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر؟

تنخفض درجات الحرارة مع حلول الليل، ليسود طقس معتدل في بدايته، ثم يميل إلى البرودة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر على مختلف أنحاء البلاد.

ويستدعي هذا التفاوت بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا الانتباه عند اختيار الملابس، خصوصًا خلال الخروج في الساعات المبكرة من الصباح أو العودة ليلًا، مع متابعة التحديثات الجوية لمعرفة أي تغييرات تطرأ على التوقعات.

متى تظهر الشبورة المائية غدًا؟ وما الطرق الأكثر تأثرًا بها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحًا، خاصة على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، فضلًا عن مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية على بعض الطرق، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، ولا سيما خلال الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين المركبات والانتباه إلى ظروف الطريق.

وتكتسب متابعة حالة الطقس قبل التحرك أهمية خاصة للمسافرين على الطرق السريعة والمحاور التي قد تتأثر بالشبورة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات المعلنة.

أين تسقط الأمطار الرعدية غدًا في مصر؟

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون الأمطار رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريبًا.

وقد تزداد غزارة الأمطار على بعض المناطق، خاصة السلوم ومطروح، على فترات متقطعة، ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا لسكان هذه المناطق والمتجهين إليها.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، إذ لا تشير التوقعات إلى هطولها بالدرجة نفسها على جميع المناطق المذكورة، كما أن توقيتاتها قد تتفاوت خلال اليوم.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري؟

توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار بصورة متقطعة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد، وفق التوقعات الواردة، مع بقاء فرص الأمطار ضعيفة جدًا في المناطق المحددة بنسبة 20%.

وينبغي التمييز بين المناطق التي يُتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا، والمناطق التي تقتصر التوقعات فيها على فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة، إذ تختلف طبيعة الظواهر الجوية المتوقعة بحسب الموقع الجغرافي.

ما سرعة الرياح المتوقعة؟ وهل تثير الرمال والأتربة؟

تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد نشاطًا للرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح، وذلك على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى تطورات الطقس في المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة.

وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا بذلك الشبورة المائية صباحًا، وفرص سقوط الأمطار في عدد من المناطق، ونشاط الرياح في مناطق متفرقة، مع اختلاف تأثير كل ظاهرة بحسب المنطقة والفترة الزمنية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين في المحافظات؟

تتفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وفق البيانات الواردة، على النحو الآتي.

القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة، والصغرى 19 درجة.

العظمى 29 درجة، والصغرى 19 درجة. الوجه البحري: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة، والصغرى 20 درجة.

العظمى 25 درجة، والصغرى 20 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة.

العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة. شمال الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 25 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الفارق بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تسجل السواحل الشمالية الغربية أقل درجة حرارة عظمى بين المناطق المذكورة عند 25 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجة حرارة عظمى عند 36 درجة.

كما تسجل درجات الحرارة الصغرى 18 درجة في شمال الصعيد، مقابل 25 درجة في جنوب الصعيد، بما يعكس اختلاف الأجواء الليلية بين المناطق الشمالية والجنوبية.

ما نصائح الأرصاد للتعامل مع طقس الاثنين 5 أكتوبر 2026؟

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الدورية لحالة الطقس.

وتشمل أبرز الأمور التي ينبغي الانتباه إليها الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، ومتابعة تطورات فرص سقوط الأمطار في المناطق المتوقع تأثرها بها، والانتباه إلى نشاط الرياح واحتمال إثارتها الرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية.

وتظل متابعة التحديثات الجوية ضرورية للتعرف على أي تغيرات في أماكن سقوط الأمطار أو شدتها أو توقيت ظهور الظواهر الجوية، مع مراعاة أن التوقعات الواردة تحدد فرصًا متفاوتة بحسب المنطقة ولا تعني بالضرورة تأثر جميع المناطق بالظواهر نفسها.