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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حفل أكتوبر في الأوبرا 2026 .. الأسعار والموعد وشروط الحضور

حفل أكتوبر في الأوبرا 2026.. الأسعار وموعد الحفل وشروط الحضور
حفل أكتوبر في الأوبرا 2026.. الأسعار وموعد الحفل وشروط الحضور
عبد الفتاح تركي

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 8 مساء على المسرح الكبير، بمشاركة عدد من نجوم الأوبرا والفرقة الموسيقية، ضمن الفعاليات الفنية المقامة لإحياء هذه المناسبة.

وتفتح أبواب المسرح الكبير أمام الجمهور قبل موعد بداية الحفل بساعة، بينما تتراوح أسعار تذاكر الاحتفالية بين 3 فئات، تبدأ من 310 جنيهات وتصل إلى 510 جنيهات، مع تحديد مجموعة من القواعد والشروط المنظمة لدخول الجمهور وحضور الحفل.

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دار الأوبرا

متى يقام حفل أكتوبر في دار الأوبرا المصرية 2026؟

تنطلق احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 8 مساء على المسرح الكبير.

وتأتي الاحتفالية ضمن الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد من نجوم الأوبرا والفرقة الموسيقية.

ومن المقرر أن تفتح أبواب المسرح الكبير أمام الجمهور قبل موعد بداية الحفل بساعة، بما يتيح للحضور التوجه إلى أماكنهم قبل انطلاق الاحتفالية في الموعد المحدد.

من يقود الفرقة الموسيقية في حفل أكتوبر بالأوبرا؟

تقام الاحتفالية بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، مصطفى حلمي، إيهاب عبد الحميد، وأحمد عامر.

وتشارك الفرقة الموسيقية في تقديم فقرات الاحتفالية المقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن البرنامج الفني المخصص لإحياء ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وتجمع الاحتفالية بين مشاركة الفرقة الموسيقية وعدد من نجوم دار الأوبرا المصرية، في فعالية فنية تقام بالتزامن مع ذكرى هذه المناسبة.

من نجوم الأوبرا المشاركون في احتفالات أكتوبر 2026؟

يشارك في احتفالية دار الأوبرا المصرية عدد من نجوم الأوبرا، وهم «وليد حيدر، وياسر سليمان، ومحمد حسن، ومحمد الخولي، ومحمد طارق، وأحمد رجب، وأحمد سعيد، ومي حسن، ونهى حافظ، وحنان عصام، ورحاب مطاوع، وندى غالب».

وتأتي مشاركة هؤلاء النجوم ضمن الاحتفالية الفنية التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، بالتزامن مع ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

ذكرى نصر أكتوبر

ويقدم نجوم الأوبرا المشاركون فقرات الحفل إلى جانب الفرقة الموسيقية، في إطار الفعاليات الفنية التي تقام لإحياء هذه المناسبة.

كم أسعار تذاكر حفل أكتوبر في دار الأوبرا؟

أعلنت دار الأوبرا المصرية إتاحة تذاكر الحفل عبر القنوات الرسمية، وتتراوح أسعار التذاكر بين 3 فئات.

وتبلغ أسعار تذاكر حفل دار الأوبرا بمناسبة انتصارات أكتوبر على النحو الآتي.

  • الفئة الأولى: 510 جنيهات.
  • الفئة الثانية: 410 جنيهات.
  • الفئة الثالثة: 310 جنيهات.

وأكدت دار الأوبرا المصرية أنها غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من أي مصادر أخرى غير المصادر الرسمية المعتمدة، ولذلك يرتبط الحصول على تذاكر الحفل بالقنوات الرسمية المحددة من جانب دار الأوبرا المصرية.

ما شروط حضور حفل أكتوبر في الأوبرا 2026؟

حددت دار الأوبرا المصرية عددًا من القواعد المنظمة لدخول الجمهور وحضور الحفل، وتشمل الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية عند دخول المسرح الكبير.

ويشترط الالتزام بالبدلة كاملة، بما في ذلك الجاكيت والكرافتة، عند دخول المسرح الكبير، وفق القواعد المنظمة للحضور.

كما يتعين على الجمهور الالتزام بالجلوس في المقعد المحدد في التذكرة التي تم حجزها واستلامها، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لدخول قاعة العرض وحضور الاحتفالية.

وتشمل شروط الحضور أيضًا منع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، إلى جانب منع التصوير داخل الحفل.

هل يمكن استرجاع أو استبدال تذاكر حفل الأوبرا؟

لا يسمح باسترجاع أو استبدال التذاكر بعد شرائها، وفق القواعد المنظمة لحضور احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر.

وتؤكد هذه القاعدة ضرورة التأكد من بيانات الحجز والتذكرة قبل إتمام عملية الشراء، مع الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على التذاكر.

كما شددت دار الأوبرا المصرية على أنها غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من أي مصادر أخرى غير المصادر الرسمية المعتمدة.

نصر أكتوبر

هل يسمح بدخول القاعة بعد غلق الأبواب؟

تنص قواعد حضور الحفل على غلق أبواب قاعة العرض، ولا يسمح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.

وبالتالي يتعين على الحضور الالتزام بموعد الوصول إلى المسرح الكبير، خاصة أن أبواب المسرح تفتح أمام الجمهور قبل موعد بداية الحفل بساعة، بينما يتم غلق أبواب قاعة العرض وفق القواعد المحددة.

هل يسمح بالتصوير خلال حفل أكتوبر في الأوبرا؟

لا يسمح بالتصوير داخل الحفل، وذلك ضمن القواعد المنظمة لدخول الجمهور وحضور احتفالية دار الأوبرا المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وتشمل شروط الحضور كذلك الالتزام بالزي الرسمي اللائق، وارتداء البدلة كاملة بما في ذلك الجاكيت والكرافتة، والجلوس في المقعد المحدد في التذكرة، إلى جانب منع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ما تفاصيل احتفالية أكتوبر في دار الأوبرا المصرية؟

تقام احتفالية دار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 8 مساء على المسرح الكبير، وتشارك فيها الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، مصطفى حلمي، إيهاب عبد الحميد، وأحمد عامر.

كما يشارك في الاحتفالية عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية، وهم «وليد حيدر، وياسر سليمان، ومحمد حسن، ومحمد الخولي، ومحمد طارق، وأحمد رجب، وأحمد سعيد، ومي حسن، ونهى حافظ، وحنان عصام، ورحاب مطاوع، وندى غالب».

وتتراوح أسعار التذاكر بين 3 فئات، وهي 510 جنيهات للفئة الأولى، و410 جنيهات للفئة الثانية، و310 جنيهات للفئة الثالثة، مع التأكيد على ضرورة شراء التذاكر من القنوات الرسمية المعتمدة.

نصر أكتوبر

وتأتي احتفالية دار الأوبرا المصرية في إطار الفعاليات الفنية المقامة بالتزامن مع ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بمشاركة مجموعة من نجوم الأوبرا والفرقة الموسيقية، على المسرح الكبير.

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