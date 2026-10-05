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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى نصر أكتوبر

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودالقائد الاعلى للقوات المسلحة.

كما تقدم بالتهنئة إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري،  بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال نقيب المحامين، إن انتصار السادس من أكتوبر كان رمزاً لوحدة وتماسك جميع المصريين قيادة وجيشاً وشعباً، وكان رمزاً لمساندة ودعم الدول العربية في هذه المعركة العسكرية، مشيراً إلى أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين والشعوب العربية؛ تخليدًا لقوة إرادة القوات المسلحة المصرية في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات.

وتابع: «نسأل الله – عز وجل – أن يرحم شهدائنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن ينعم علينا بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار».

عبد الحليم علام المحامين العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية الذكرى الـ 53 لانتصارات حرب أكتوبر

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