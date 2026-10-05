نقيب المحامين يبحث مع مجلس محامي المنيا عددًا من الملفات النقابية والمهنية

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مجلس نقابة محامي المنيا، في إطار متابعته المستمرة لملفات العمل بالنقابات الفرعية والوقوف على احتياجات المحامين ومطالبهم.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن النقابي والمهني، إلى جانب بحث آليات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين، ومناقشة رؤى أعضاء المجلس بشأن الملفات التي تشهدها النقابة الفرعية وسبل التعامل معها.

اجتماعات دورية مع مجالس النقابات الفرعية بمختلف المحافظات

ويحرص نقيب المحامين على عقد اجتماعات دورية مع مجالس النقابات الفرعية بمختلف المحافظات، بما يضمن استمرار التواصل المباشر معها، والتعرف على ما تواجهه من تحديات، والاستماع إلى مقترحات أعضائها واحتياجات المحامين على أرض الواقع.