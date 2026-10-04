محامٍ ببني سويف يقدم اعتذارًا رسميًا لنقيب المحامين عما بدر منه

تقدم المحامي إبراهيم أشرف الحميلي باعتذار رسمي إلى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عما بدر منه خلال اللقاء الذي جمع نقيب المحامين بعدد من المحامين في بني سويف.

سوء فهم غير مقصود

وأعرب الحميلي عن خالص اعتذاره وعميق أسفه بشأن ما وصفه بسوء الفهم غير المقصود، مؤكدًا أن ما حدث قد يكون فُهم على نحو يسيء إلى الكيان النقابي أو إلى شخص نقيب المحامين.

وثمّن المحامي إبراهيم أشرف الحميلي الموقف الذي اتخذه نقيب المحامين، واصفًا إياه بالأبوي والحكيم والمسؤول، ومشيدًا بما قام به من احتواء للموقف، مؤكدًا تقديره لدور النقيب العام في التعامل مع الواقعة.

وأكد الحميلي أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن الواقعة من أخبار وشائعات، وصفها بأنها عارية تمامًا عن الصحة ومحرفة عن سياقها الحقيقي، ولا تمثل الواقع.

وشدد على التزامه الكامل باحترام تقاليد نقابة المحامين وإجلال قيادتها، مؤكدًا أن ذلك يمثل أساسًا ثابتًا لا يقبل المساس به، متمنيًا للدكتور عبدالحليم علام التوفيق لما فيه صالح المحاماة والمحامين.