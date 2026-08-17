أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين.. آخر تحديث

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري استقراراً في البنك الأهلي المصري خلال اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

تصدر الدينار الكويتي قائمة أعلى العملات العربية سعراً، حيث سجل 158.76 جنيه للشراء مقابل 163.73 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي نحو 13.33 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار البحريني مستوى 131.05 جنيه للشراء و133.42 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال العماني 128.43 جنيه للشراء و130.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 12.74 جنيه للشراء مقابل 13.81 جنيه للبيع.

استقر الدينار الأردني مقابل الجنيه عند مستوى 69.98 جنيه للشراء و71.04 جنيه للبيع.