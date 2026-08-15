أسعار العملات العربية اليوم.. استقرار الريال السعودي والدينار الكويتي

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك، حيث لم تشهد أسعار الصرف تغيرات جديدة في السوق الرسمية.

أسعار العملات العربية اليوم

أظهرت أحدث التداولات استقرار أسعار العملات العربية داخل البنوك المصرية، مع ثبات مستويات الشراء والبيع مقارنة بآخر تعاملات رسمية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستوياته السابقة.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 163.41 جنيه للشراء و163.91 جنيه للبيع، ليواصل تصدر قائمة العملات العربية من حيث القيمة أمام الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى نحو 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع، دون تغيير عن آخر تعاملات رسمية.

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني نحو 133.19 جنيه للشراء و133.57 جنيه للبيع، مع استقرار التعاملات داخل البنوك.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني نحو 130.42 جنيه للشراء و130.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلى نحو 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني نحو 70.73 جنيه للشراء و71.12 جنيه للبيع، وفقًا لآخر مستويات معلنة في السوق الرسمية.

حركة العملات العربية

ويأتي استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع عطلة البنوك، على أن تعود التعاملات المصرفية إلى طبيعتها مع استئناف العمل بالبنوك ومتابعة أي تحركات جديدة في أسعار الصرف.