قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك
لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم.. استقرار الريال السعودي والدينار الكويتي

العملات العربية
العملات العربية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك، حيث لم تشهد أسعار الصرف تغيرات جديدة في السوق الرسمية.

أسعار العملات العربية اليوم

أظهرت أحدث التداولات استقرار أسعار العملات العربية داخل البنوك المصرية، مع ثبات مستويات الشراء والبيع مقارنة بآخر تعاملات رسمية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستوياته السابقة.

 

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 163.41 جنيه للشراء و163.91 جنيه للبيع، ليواصل تصدر قائمة العملات العربية من حيث القيمة أمام الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى نحو 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع، دون تغيير عن آخر تعاملات رسمية.

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني نحو 133.19 جنيه للشراء و133.57 جنيه للبيع، مع استقرار التعاملات داخل البنوك.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني نحو 130.42 جنيه للشراء و130.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلى نحو 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني نحو 70.73 جنيه للشراء و71.12 جنيه للبيع، وفقًا لآخر مستويات معلنة في السوق الرسمية.

حركة العملات العربية

ويأتي استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع عطلة البنوك، على أن تعود التعاملات المصرفية إلى طبيعتها مع استئناف العمل بالبنوك ومتابعة أي تحركات جديدة في أسعار الصرف.

العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تطوير الصناعة وزيادة الصادرات يدعمان تنافسية الاقتصاد المصري

مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل لتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائق

شركات المحمول

تحرك برلماني لكشف مسار أرقام المواطنين من شركات المحمول إلى شركات التسويق

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد