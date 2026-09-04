جمال حمزة: تألق مصطفى شوبير يصعب مهمة محمد الشناوي مع الأهلي

يرى جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن من الصعب أن يدفع الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بمحمد الشناوي حارس المرمى في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل منحه فرصة للانضمام إلى منتخب مصر.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «أرى أنه من الصعب أن يدفع الحسين عموتة مدرب الأهلي بمحمد الشناوي في المباريات من أجل الانضمام لمنتخب مصر».

وأضاف: «أرى أنه أمر صعب، خاصة وأن مصطفى شوبير يسير بشكل جيد، وتبديل حارس المرمى بيكون في حالة إصابة الحارس الأساسي».

وتابع: «سيكون من الصعب أن يدفع عموتة بمحمد الشناوي في ظل تقديم مصطفى شوبير أداءً جيدًا خلال الفترة الحالية».