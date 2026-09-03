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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

منها علامات خطيرة .. أعراض نزلات البرد عند الرضع

الرضع
الرضع
اسماء محمد

يجد الآباء والأمهات صعوبة شديدة في فهم المشكلات الصحية التي يعاني منها الاطفال الرضع ومن بينها نزلات البرد.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك اليكم أهم أعراض نزلات البرد الشائعة عند الرضع.

أعراض نزلات البرد 

قد تشمل أعراض نزلات البرد عند الرضع ما يلي:

سيلان الأنف (قد يبدأ الإفراز شفافًا؛ لاحقًا، يصبح أكثر كثافة وقد يكون رماديًا أو أصفر أو أخضر).

العطس.

ارتفاع درجة الحرارة من 101 إلى 102 درجة فهرنهايت (38.3 إلى 38.9 درجة مئوية).

فقدان الشهية .

زيادة سيلان اللعاب بسبب التهاب الحلق وصعوبة البلع .

سعال.

سرعة الانفعال.

غدد متورمة قليلاً.

أعراض نزلات البرد الخطيرة 

كيف تختلف أعراض نزلات البرد عن أعراض العدوى الأكثر خطورة عند الرضع والأطفال؟

إذا ظهرت على طفلك أي من الأعراض التالية، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص به. قد تشير هذه الأعراض إلى أن طفلك يعاني من حالة أكثر خطورة من مجرد نزلة برد:

ارتفاع درجة الحرارة عند الرضع الذين يبلغون من العمر شهرين أو أقل.

صعوبة في التنفس (خاصة إذا اتسعت فتحتا أنف طفلك أو رضيعك مع كل نفس).

التنفس السريع أو المجهد.

أزيز .

تظهر الأضلاع مع كل نفس.

شفاه زرقاء .

عدم تناول الطعام أو الشراب، مما قد يعني الإصابة بالجفاف .

ألم في الأذن .

العصبية المفرطة أو النعاس الشديد.

سعال يستمر لأكثر من 3 أسابيع.

يبدو أن طفلكِ يزداد مرضاً.

نزلات البرد الرضع أعراض نزلات البرد علامات نزلات البرد أعراض نزلات البرد الخطيرة

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