هاني رمزي ينتقد أداء الأهلي: مش مطمن.. مفيش أي أفكار واضحة للمدرب

انتقد هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رغم تحقيق الفوز على سموحة، مؤكدًا أن الفريق حقق نتيجة إيجابية وحصد العلامة الكاملة، لكنه لم يقدم المستوى الذي يطمئن قبل المباريات المقبلة.

وقال هاني رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية: «فوز مهم، لكن الحقيقة الأداء مش مطمّن للي جاي، أهم نقطة إن الفريق بيكسب المباريات وحقق العلامة الكاملة، وده شيء جيد».

وأضاف: «مش شايف إن فيه فكرة لعموتة بتتنفذ في الملعب، ومفيش أي أفكار واضحة للمدرب».

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 87، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك سموحة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة في مشوار البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث أمام إنبي بنتيجة 3-2، وزد بهدفين دون رد، وسموحة بهدف دون رد.