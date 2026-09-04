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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يكشف سبب غياب إمام عاشور عن تدريبات الأهلي.. وموعد عودته للمباريات

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد عبد الباسط، الناقد الرياضي، عن تصريحات الحسين عموتة، المدير الفني، بشأن سبب غياب إمام عاشور عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عموتة أن إمام عاشور غاب عن التدريبات أمس بسبب معاناته من آلام في البطن، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى المشاركة في عدد أكبر من المباريات الودية من أجل استعادة لياقته البدنية بشكل كامل.

وأضاف أنه من الممكن أن يحصل إمام عاشور على فرصة للمشاركة في إحدى مباريات الفريق قبل فترة التوقف الدولي المقبلة. 

لم يعد غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي مجرد فترة تأهيل بعد الإصابة، بعدما امتدت فترة ابتعاده عن المشاركة في المباريات الرسمية، بالتزامن مع بدء الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تثبيت بعض العناصر داخل تشكيل الفريق.

ويواجه إمام عاشور تحديًا جديدًا يتمثل في استعادة مكانه داخل وسط ملعب الأهلي، خاصة مع دخول أكثر من لاعب في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وغاب إمام عاشور عن أول مباراتين للأهلي في الدوري المصري أمام إنبي وزد، بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، قبل أن يتواصل غيابه عن مواجهة سموحة، لتقترب فترة ابتعاده عن المباريات الرسمية من شهرين.

ورغم ارتباط غياب اللاعب حتى الآن بعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، فإن استمرار ابتعاده عن المباريات قد يفتح أمامه تحديًا آخر يتعلق بموقفه من قائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم إفريقيا

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يبدأ مشواره بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 سبتمبر.

ويكتسب موعد عودة إمام عاشور أهمية كبيرة، خاصة أن العودة إلى قائمة الأهلي لا تعني بالضرورة استعادة اللاعب كامل جاهزيته الفنية والبدنية، خصوصًا إذا اقتصرت مشاركته في البداية على دقائق محدودة.

وفي المقابل، يحتاج منتخب مصر إلى عناصر تتمتع بجاهزية كاملة وقادرة على المشاركة في المباريات الدولية، خاصة مع انطلاق مشوار التصفيات.

وبالتالي، فإن استمرار ابتعاد إمام عاشور عن المباريات الرسمية قد يصعّب من موقفه في حسابات منتخب مصر خلال المعسكر المقبل، ليس بسبب تراجع قيمته الفنية، وإنما نتيجة أهمية عامل الجاهزية عند اختيار قائمة المنتخب.

الحسين عموتة المدير الفني إمام عاشور منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2027 أنجولا

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