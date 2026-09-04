الأهلي يقترب من تمديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن آخر تطورات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمد هاني بات الأقرب للاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوعلي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي الأهلي ومحمد هاني خلال الساعات المقبلة، من أجل وضع الرتوش النهائية على تفاصيل تجديد العقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

كما أشار الناقد الرياضي إلى أن وكيل اللاعب ياسر إبراهيم يسعى للحصول على مقابل مالي كبير، باعتباره تعويضًا عن عدم إتمام انتقاله إلى نادي الشباب السعودي، مؤكدًا أن مدافع الأهلي اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.