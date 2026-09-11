مش مسؤل عن رأي مقدم البرنامج.. أول تعليق من طارق الشناوي بعد جدل تصريحاته عن محمود عبدالمغني |خاص

رد الناقد الفني طارق الشناوي على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد تداول حديثه عن الفنان محمود عبدالمغني، موضحًا أن وصفه للفنان بأنه ليس نجم شباك أو فنانًا جماهيريًا هو رأيه الشخصي، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره لموهبته كممثل.

وقال طارق الشناوي لموقع «صدى البلد»: «أنا قلت إنه ممثل موهوب، وغير مسؤول عن رأي مقدم البرنامج في محمود عبدالمغني، أنا مسؤول فقط عن رأيي».

وردًا على ما إذا كان يرى بالفعل أن محمود عبدالمغني ليس نجم شباك أو فنانًا جماهيريًا ، اضاف طارق الشناوي: «نعم، ده رأي بالفعل، ولكن هذا لا ينفي أبدًا إنه ممثل موهوب وليس نجم شباك».

طارق الشناوي يتحدث عن محمود عبدالمغني

وكان طارق الشناوي قد تحدث عن محمود عبدالمغني خلال ظهوره مع صانع المحتوى محمد طاهر، وخلال الحلقة، قال طارق الشناوي إن محمود عبدالمغني يرى نفسه نجمًا شعبيًا، لكنه ليس نجم شباك، مشيرًا إلى أنه خاض أكثر من تجربة بطولة ولم تحقق النجاح الجماهيري المنتظر.

وهو ما أثار حالة من الجدل والانتقادات، قبل أن يحذف محمد طاهر المقطع ويعتذر عما صدر منه.