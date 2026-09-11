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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير .. الاكثار من هذه الأطعمة يعرضك للسكتة الدماغية ومشاكل القلب

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
اسماء محمد

السكتة الدماغية وأمراض القلب من أخطر المشكلات الصحية التى تتسبب مضاعفات خطيرة تصل للوفاة فى بعض الأحيان.

ووفقا لما جاء فى موقع كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن الأطعمة التي تضر بالقلب والأوعية الدموية قد تؤدي أيضًا إلى السكتة الدماغية .

وينصح بعدم الإكثار من الأطعمة التالية للوقاية من السكتة الدماغية، وهى: اللحوم الحمراء، والزبدة، والقشدة، والحليب كامل الدسم فجميع هذه الأطعمة الحيوانية غنية بالدهون المشبعة، مما يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وعندما يتراكم الكوليسترول في الشرايين، فإنه يُطلق سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى سكتة دماغية.

أظهرت دراسة حديثة، أن تناول كميات أكبر من الدهون المشبعة يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 39%، ويضاعف خطر الإصابة بالخرف عموماً، فمقابل كل 4 جرامات إضافية من الدهون المشبعة التي يتناولها الشخص يومياً، يرتفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 15%.

يحفز السكر مركز المكافأة في الدماغ بنفس طريقة عمل المخدرات. ولهذا السبب قد تشعر برغبة شديدة في تناول الحلويات، لكن السكر يرتبط بمرض السكري والسمنة، وكلاهما يضر بصحة المخ والدماغ.

حاول التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة قدر الإمكان واستبدل الكعك والآيس كريم بالتوت، وتناول البيض على الإفطار بدلاً من الكعك المحلى أو حبوب الإفطار الحلوة و لاحظ أن مكونات مثل العسل، والدبس، ومركز عصير الفاكهة، وسكر الأرز البني، والجلوكوز، وشراب الذرة، والسكروز، ليست سوى أسماء أخرى للسكر.

الدقيق المكرر: عندما يُوصف الدقيق بأنه "مكرر" أو "مُدعّم"، فهذا يعني أن المصنّعين قد أزالوا الأجزاء الأكثر فائدة من الحبوب و النخالة الغنية بالألياف والجنين الغني بالفيتامينات ثم أضافوا بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى، وفي هذه العملية، أنتجوا أيضاً مادة غذائية سهلة الهضم تُؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز في الدم والنتيجة هي أن الدقيق الأبيض والمنتجات المصنوعة منه (المكرونة، الخبز، البسكويت، الكحك) تسبب ارتفاعاً حاداً في مستوى السكر في الدم ثم انخفاضاً مفاجئاً، مما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تناولها.

قد يؤثر الإفراط في تناول الأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر على ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت وينصح بالبحث عن الأطعمة المكتوب عليها "حبوب كاملة 100%" لزيادة محتوى الألياف والعناصر الغذائية في منتجات الحبوب التي يتم شرائها.

السكتة الدماغية القلب الأوعية الدموية الأطعمة المصنوعة الدهون المشبعة الكوليسترول الضار

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