أمير هشام: الزمالك يعاقب فتوح.. والتشكيك في المصداقية خط أحمر بالنسبة لي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عقوبة تم توقيعها ضد أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، بعدما تصريحاته للبرنامج، مشيدًا في الوقت ذاته بتصريحات عبدالناصر محمد مدير الكرة.

وقال عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: رسالتي للجميع (نحن كبار) وعندما نقوم بنقل تصريحات أو أخبار تكون مؤكدة، وبالتأكيد حدثت ضغوط على فتوح من أجل التراجع عن موقفه، والتصريحات التي قمنا بالإعلان عنها بعد موافقته.

وأضاف: قمت بعدم نشر جزء كبير من تصريحات فتوح حفاظًا على اللاعب وعلاقته بناديه وجماهيره. وقمت بالتنسيق مع فتوح وتمت مراجعة كافة التصريحات معه قبل اعلانها في البرنامج.

وزاد: طبعًا، ليس من الطبيعي أن نقول تصريحات بدون الرجوع للاعب، نحترم فتوح وهو نجم كبير ومن أبرز اللاعبين في الجبهة اليسرى. لكن تصريحات عبدالناصر محمد هي الأهم بالنسبة لي، والتي تعكس رؤية واستراتيجة مسئولي قطاع الكرة بالنادي الأبيض.

وأكمل: لن أتحدث كثيرًا عن فتوح، وسيتم اغلاق الملف، ونحترم الجميع، وتصريحات مدير الكرة بنادي الزمالك تؤكد أننا قمنا بنشر الجانب الإيجابي من حديثه حفاظا على علاقته بناديه والجماهير، وقمنا بإظهار الجانب الإيجابي في كلامه فقط.

وأشار إلى أن التشكيك في المصداقية والأمانة (خط أحمر) بالنسبة لي، والتصريحات التي ذكرناها كانت في الجانب الإيجابي، والزمالك يتبع مدرسة معينة في عدم الاعلان عن العقوبات ويطبق اللائحة الخاصة داخليًا.