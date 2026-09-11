قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قال عنه النبي بأنه سيد الأيام .. لماذا اصطفى الإسلام يوم الجمعة؟
رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس قلصت وقت الدروس الخصوصية والسناتر بنسبة 50%
بعد تدمير أنفاق حزب الله.. إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لرد محتمل
عقيلة صالح وتكالة يتفقان على إعادة تفعيل لجنة 6+6 ودفع المسار الانتخابي في ليبيا
بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول
منظومة متكاملة لتدريب وسفر العمالة.. "العمل": نستهدف المليون و400 ألف فرصة سنويا
موتورولا تلمح إلى هاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Duo
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
69 مشرعا أمريكيا يطالبون روبيو بالضغط على إسرائيل للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني زادة: يجب إنهاء القضايا الدولية سريعا.. ومعتمد جمال الأفضل لقيادة الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
يمنى عبد الظاهر

وجه هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، نصيحة لمسؤولي النادي بشأن القضايا الدولية المتعلقة باللاعبين والمدربين، مطالبًا بضرورة التعامل معها مبكرًا وعدم تركها حتى صدور أحكام نهائية.

وقال هاني زادة، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، المذاع على قناة Modern MTI الفضائية : «أنصح مسؤولي الزمالك بعدم ترك القضايا الدولية الخاصة باللاعبين أو المدربين حتى يتم إصدار أحكام، لأن بعد ذلك تصبح المفاوضات صعبة».

وأضاف: «في حالة المفاوضات يجب أن تكون هناك تسوية طويلة، وليس السداد بعد ثلاثة أشهر، مثلما حدث مؤخرًا مع صلاح الدين مصدق الذي حصل على 800 ألف دولار».

وأوضح أن هناك لاعبين يمكن التوصل معهم إلى تسويات مالية والحصول على أجزاء من مستحقاتهم بشكل شهري، وهو ما يخفف من الأعباء المالية على النادي.

وفيما يتعلق بالمدير الفني، يرى هاني زادة أن معتمد جمال هو الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال: «معتمد جمال هو الأفضل لقيادة الزمالك، والإبقاء عليه قرار منطقي، وكان من الصعب جلب مدرب أجنبي لأنه سيطالب بصفقات جديدة».

وعن رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي السابق، قال هاني زادة إن قرار رحيله كان صادرًا عن مجلس الإدارة، مؤكدًا أن المجلس هو الأقدر على معرفة أسباب القرار.

وأوضح: «جون إدوارد جاء بقرار من مجلس الإدارة ورحل أيضًا بقرار من المجلس، وهم يعرفون أكثر».

وأضاف: «جون كان مديرًا رياضيًا، وأي قرار كان يتم اعتماده من مجلس الإدارة، وكان لابد من التنبيه عليه في بعض الأمور الخاصة بقرارات معينة».

واختتم حديثه عن جون إدوارد بالتأكيد على دوره في نجاح الفريق، قائلًا: «جون إدوارد كان عاملًا أساسيًا في التتويج ببطولة الدوري».

إدارة نادي الزمالك الزمالك هاني زادة صلاح الدين مصدق معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

إيلي سماحة مع شاب من ذوي الهمم

مصفف شعر يتصدر التريند في لبنان بسبب فيديو مؤثر.. ما القصة؟

رونالدو

لقطة إنسانية خطفت الأنظار.. ماذا فعل رونالدو مع لاعب أبها في دوري روشن؟

طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر

طقس الخميس 10 سبتمبر.. درجات الحرارة والشبورة والرياح في مصر

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد