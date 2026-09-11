هاني زادة: يجب إنهاء القضايا الدولية سريعا.. ومعتمد جمال الأفضل لقيادة الزمالك

وجه هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، نصيحة لمسؤولي النادي بشأن القضايا الدولية المتعلقة باللاعبين والمدربين، مطالبًا بضرورة التعامل معها مبكرًا وعدم تركها حتى صدور أحكام نهائية.

وقال هاني زادة، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، المذاع على قناة Modern MTI الفضائية : «أنصح مسؤولي الزمالك بعدم ترك القضايا الدولية الخاصة باللاعبين أو المدربين حتى يتم إصدار أحكام، لأن بعد ذلك تصبح المفاوضات صعبة».

وأضاف: «في حالة المفاوضات يجب أن تكون هناك تسوية طويلة، وليس السداد بعد ثلاثة أشهر، مثلما حدث مؤخرًا مع صلاح الدين مصدق الذي حصل على 800 ألف دولار».

وأوضح أن هناك لاعبين يمكن التوصل معهم إلى تسويات مالية والحصول على أجزاء من مستحقاتهم بشكل شهري، وهو ما يخفف من الأعباء المالية على النادي.

وفيما يتعلق بالمدير الفني، يرى هاني زادة أن معتمد جمال هو الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال: «معتمد جمال هو الأفضل لقيادة الزمالك، والإبقاء عليه قرار منطقي، وكان من الصعب جلب مدرب أجنبي لأنه سيطالب بصفقات جديدة».

وعن رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي السابق، قال هاني زادة إن قرار رحيله كان صادرًا عن مجلس الإدارة، مؤكدًا أن المجلس هو الأقدر على معرفة أسباب القرار.

وأوضح: «جون إدوارد جاء بقرار من مجلس الإدارة ورحل أيضًا بقرار من المجلس، وهم يعرفون أكثر».

وأضاف: «جون كان مديرًا رياضيًا، وأي قرار كان يتم اعتماده من مجلس الإدارة، وكان لابد من التنبيه عليه في بعض الأمور الخاصة بقرارات معينة».

واختتم حديثه عن جون إدوارد بالتأكيد على دوره في نجاح الفريق، قائلًا: «جون إدوارد كان عاملًا أساسيًا في التتويج ببطولة الدوري».