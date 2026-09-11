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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة مرتقبة بين لجنة الكرة وعموتة لحسم شكل الأهلي.. وتحركات جديدة في يناير

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي،  عن تحركات مرتقبة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها عقد جلسة بين لجنة الكرة وحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لمناقشته في الشكل الفني للفريق وتقييم رؤيته خلال المرحلة الحالية.

وقال أبو علي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي قلل حاليًا تأجيل ملف تمديد عقد أشرف بن شرقي، على أن يُعاد فتحه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استمرار اللاعب قد يرتبط بموافقته على تخفيض قيمة عقده.

كما أشار إلى أن الأهلي يضع إبراهيم عادل وحسام عبدالمجيد ضمن حساباته، مع وجود نية للتحرك من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.


وأضاف أبوعلي، أن هناك حالة من الغضب داخل الأهلي بسبب موقف محمد هاني وقرار تمديد عقده، في الوقت الذي تترقب فيه إدارة الأهلي ما ستسفر عنه الجلسة المنتظرة مع حسين عموتة، باعتبارها خطوة مهمة لمناقشة الشكل الفني للفريق وتحديد احتياجاته خلال الفترة القادمة.

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