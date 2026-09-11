قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 طائرة و7 شركات طيران.. «إيرباص» تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل أسطولها في سماء مصر
الأوقاف: «الإبداع والابتكار في العهد النبوي» موضوع خطبة الجمعة اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
إضافة قوية.. كونيا سبور يغازل إمام عاشور: لاعب ممتاز وسنحاول ضمه
خسائر المزارعين والحرارة والسوسة.. مثلث يهدد أسعار الطماطم
الطقس اليوم .. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من ارتفاع الأمواج
حريق داخل مستشفى الشاملة بأسيوط ونقل أطفال الحضانات إلى 3 مستشفيات
خطوة جديدة لحسم ملف المدير الرياضي للزمالك.. حسام الزناتي يجتمع مع جون إدوارد
بوساطة عمانية.. وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون بنظيرهم الإيراني
ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين
أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوساطة عمانية.. وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون بنظيرهم الإيراني

دول الخليج
دول الخليج
محمود نوفل

يخطط وزراء خارجية دول الخليج للاجتماع بنظيرهم الإيراني، بواسطة تقودها سلطنة عمان وإيران للحصول على تأييد لاتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

ونقلت الصحيفة  عن مصدرين مطلعين على الأمر- بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.

و شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تباطؤا في مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد أن هددت إيران يوم الاثنين بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج، بالتزامن مع استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تتم بصورة تلقائية، وإنما ترتبط بقبول شروط تضعها طهران لتنظيم حركة الملاحة عبر هذا الممر الاستراتيجي.


ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه المضيق اضطرابًا متزايدًا في حركة السفن التجارية، على خلفية التصعيد العسكري بين الجانبين.

وتكتسب تصريحات الحرس الثوري أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الحيوي لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، فيما أدى تراجع حركة الملاحة والتوترات العسكرية إلى ارتفاع أسعار النفط، متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ يوليو، وفق تقارير اقتصادية حديثة.

شروط إيران لإنهاء الحرب
وكانت طهران قد طرحت في وقت سابق مجموعة من الشروط المرتبطة بإنهاء العمليات العسكرية ورفع القيود والعقوبات وسحب القوات، باعتبارها مقدمات ضرورية لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية. كما أعلن مسؤولون إيرانيون عن توجه لإنشاء منطقة استبعاد بحرية بالقرب من المضيق، في خطوة تعكس تشدد الموقف الإيراني بشأن إدارة حركة السفن.

وتزامن ذلك مع تصعيد عسكري مباشر؛ إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير خمس ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في الثامن من سبتمبر، بعد هجمات إيرانية استهدفت سفنًا حربية أميركية.

ويشير التطور الأخير إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد مرتبطة بالملاحة فقط، وإنما تحولت إلى ورقة ضغط رئيسية في الصراع الأميركي الإيراني، وسط مخاوف متزايدة من انعكاس استمرار التصعيد على إمدادات الطاقة والأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.

إيران سلطنة عمان مضيق هرمز وزراء خارجية دول الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

الـ30 ألف جنيه دي "حالات خاصة".. المهندسين ترد على مدبولي: رواتبنا بين 9 آلاف في الحكومة و11 ألفا بالقطاع الخاص

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محسن محيى الدين وزوجته

محسن محيي الدين يكشف كواليس حبه لنسرين ورسالة هالة فؤاد: الشهرة وهم.. وسقفوا لي 7 دقايق في برلين

الفيلم الإيراني «Falling House»

Falling House يحقق نجاحا جماهيريا بعد عرضه في مهرجان فينيسيا

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

الصور الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد