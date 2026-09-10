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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مضيق هرمز يشتعل.. الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما على زورق أمريكي

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
القسم الخارجي

نقلت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه تم استهداف قطعة بحرية أمريكية مسيّرة في مضيق هرمز. 

وجاء في البيان: "في الأيام الأخيرة، نشر الجيش الأمريكي قطعاً بحرية مسيّرة في المضيق، خشيةً من اقتراب المقاتلين ووقوع مواجهة معهم". وأضاف البيان: "قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بضرب القطعة وتحييدها، مما أدى إلى إفشال مهمتها وتعلن القوات البحرية للحرس الثوري أن مضيق هرمز يخضع لسيطرتنا ورصدنا الاستخباراتي، وأن أي وجود معادٍ في هذا المضيق الاستراتيجي سيصبح هدفاً".

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون أن إيران استخدمت صواريخها الجديدة التي تعمل بنظام التوجيه الكهروضوئي لأول مرة في محاولة لمهاجمة سفن حربية أمريكية يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة طهران الانتقامية ضد السفن الأمريكية في المنطقة.

وشنت قوات الحرس الثوري الإيراني سلسلة من الضربات خلال الليل استهدفت القوات الأمريكية في الأردن و10 سفن أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت صحيفة "التلجراف" بأن محاولة الهجوم على السفن استخدمت تقنية التوجيه الكهروضوئي الإيرانية؛ وهي صواريخ تعتمد على كاميرات ومستشعرات ضوئية لتتبع الأهداف وإصابتها بدقة عالية.

مضيق هرمز يشتعل الحرس الثوري الإيراني زورق أمريكي الحرس الثوري قطعة بحرية أمريكية

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