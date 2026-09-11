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100 طائرة و7 شركات طيران.. «إيرباص» تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل أسطولها في سماء مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 طائرة و7 شركات طيران.. «إيرباص» تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل أسطولها في سماء مصر

مسؤول إيرباص فاوتر ڤان ورش مع محررة صدى البلد
مسؤول إيرباص فاوتر ڤان ورش مع محررة صدى البلد
نورهان خفاجي

أعلن فاوتر ڤان ورش، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي بشركة «إيرباص»، أن الشركة العالمية تمتلك تواجداً كبيراً وقوياً داخل سوق الطيران المدني المصري عبر شراكات متنوعة وممتدة.

نائب رئيس «إيرباص» يكشف لـ«صدى البلد» حجم أسطول الشركة بمصر

وأوضح «ڤان ورش»، في تصريحات لـ صدى البلد، على هامش مشاركته في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، أن إيرباص تتعاون حالياً مع 7 شركات طيران مصرية مختلفة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طائرات إيرباص العاملة بالسماء المصرية يتجاوز 100 طائرة تنتمي إلى مختلف الطرازات العريضة والمتوسطة.

وأضاف أن إيرباص تقدم حزمة متكاملة من الطائرات المخصصة للشركات المصرية والمنطقة، بداية من طرازات A220 وA320neo التي تجاوزت مبيعاتها عالمياً 20 ألف طائرة، وصولاً إلى طرازات A330neo وA350 الحديثة.

أكد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي بشركة «إيرباص»، أن سوق الطيران المصري يمتلك مقومات صلابة ومرونة عالية (Resilience) مكنته من مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي تؤثر على قطاع الطيران الدولي.

وأوضح «ڤان ورش»، أن قوة السوق المصرية تعود إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي والانتعاش المستمر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الوطنية الرائدة مثل «مصر للطيران» و«إير كايرو».

وأعرب مسؤول إيرباص عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع في مصر والمنطقة، مشيراً إلى أن التحديات العالمية ستتجاوزها الصناعة قريباً لتبدأ مرحلة جديدة من النمو والربط الجوي الإقليمي والدولي.

إيرباص معرض العلمين مصر للطيران ايركايرو

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