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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الظواهر الجوية وحالة الطقس اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة 

وأشارت الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، يشهد الطقس شبورة مائية تتشكل من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتنشط الرياح أحياناً خلال الطقس اليوم، تكون بسرعة تراوح بين (30 إلى 34 كم/س) على أغلب الأنحاء لتلطيف الأجواء مساءً، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد).

نشاط الرياح  واضطراب الأمواج

حذرت هيئة الأرصاد خلال الطقس اليوم، من اضطراب حركة الشواطئ، حيث تنشط الرياح على بعض مناطق شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2 متر).

وحول فرص وجو أمطار، خلال الطقس اليوم، فإنه تتهيأ فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوباً على (حلايب - شلاتين). كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتفرقة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة (العظمى / المحسوسة):

  • القاهرة الكبرى: العظمى 34°C - المحسوسة 36°C
  •  الوجه البحري: العظمى 33°C - المحسوسة 35°C
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30°C - المحسوسة 33°C
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31°C - المحسوسة 34°C
  • شمال الصعيد: العظمى 35°C - المحسوسة 37°C
  • جنوب الصعيد: العظمى 42°C - المحسوسة 43°C
الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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