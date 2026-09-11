مفاجأة.. كونيا سبور يوضح حقيقة دور آدم وطني في مفاوضات إمام عاشور

كشف علي كامجوز، مسؤول التعاقدات في نادي كونيا سبور التركي، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات رسمية مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال علي كامجوز، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «لم نقدم عرض لإمام عاشور، كانت هناك نية، لكن لم ندخل في الموضوع بشكل رسمي».

وأوضح مسؤول التعاقدات في كونيا سبور أن النادي التركي لم يتقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات إمام عاشور، رغم وجود رغبة أو نية سابقة لدراسة إمكانية التعاقد معه.

ونفى كامجوز تدخل آدم وطني في ملف إمام عاشور، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي مفاوضات تخص اللاعب.

وأضاف: «آدم وطني لم يتدخل في ملف إمام عاشور ولا أي مفاوضات».

وكشف مسؤول التعاقدات في كونيا سبور أن دور آدم وطني ظهر في صفقة أخرى، موضحًا: «آدم وطني كان له دور في انتقال مصطفى محمد لكونيا سبور».

وبذلك حسم مسؤولو كونيا سبور الجدل بشأن الأنباء التي ربطت النادي التركي بإمام عاشور، مؤكدين أن الأمر لم يتجاوز مرحلة النية ولم يصل إلى تقديم عرض رسمي أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب.