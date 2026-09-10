بدر عبد العاطي: قطاع مستحدث لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.. وتمكين الشباب والمرأة أولوية



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تطوير هياكلها وآليات عملها بما يتواكب مع التحديات المتسارعة التي تواجه الدولة المصرية والمنطقة.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الوزارة استحدثت قطاعًا متخصصًا لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، في إطار تعزيز قدرات الدولة على التعامل مع القضايا والتهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تمكين الشباب والمرأة داخل قطاعات الوزارة، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة والنسائية للمشاركة بصورة أكبر في العمل الدبلوماسي وتولي المسؤوليات.

المهارات الدبلوماسية المتخصصة

وتابع أن برامج التدريب والتأهيل تمثل محورًا أساسيًا في تطوير أداء الدبلوماسيين، مؤكدا أن التدريب في الأكاديمية العسكرية المصرية أضاف أبعادًا مهمة إلى شخصية الدبلوماسيين، وساهم في تعزيز وعيهم بالقضايا الاستراتيجية والأمن القومي، إلى جانب المهارات الدبلوماسية المتخصصة.