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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس تعاونيات البناء والإسكان: تنفيذ 3 آلاف وحدة مدعمة في بورسعيد بدعم 250 ألف جنيه للشقة

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

قال اللواء أركان حرب مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الأمين العام لمجلس وزراء تعاونيات الأفارقة، ورئيس المنظمة الإفريقية للإسكان التعاوني، إن الهيئة نفذت في بورسعيد مشروع إسكان تعاوني مدعم، موضحًا أن دعم المشروع كان يأتي من الإسكان الاستثماري الذي تنفذه الهيئة.

وأوضح "البارودي"، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن الأفضل كان تنفيذ المشروعين معًا، بحيث يسهم المشروع الاستثماري أو الوحدات الاستثمارية في تحمل تكلفة الوحدات المدعمة، بما يقلل العبء المالي على الهيئة، إلا أن الهيئة نفذت المشروع التعاوني أولًا بقرض من البنك، وهو ما أدى إلى تحملها أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الهيئة نفذت 3 آلاف وحدة سكنية، وتم تشطيبها بالكامل، لافتًا إلى أن تكلفة الوحدة كانت في حدود 270 ألف جنيه، بينما تحملت الهيئة نحو 250 ألف جنيه دعمًا للوحدة، بما يمثل نحو 50% تقريبًا من قيمتها، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة.

ولفت إلى أن مساحة الوحدة كانت في حدود 100 متر، وأن قيمة الدعم بلغت نحو 2500 جنيه للمتر الواحد، مؤكدًا أن الهيئة لم تشعر بأن ما قدمته يمثل عبئًا إضافيًا، انطلاقًا من رؤيتها بأن لبورسعيد والمواطن البورسعيدي حقًا لدى الهيئة.

ولفت إلى أن المشروع لم يكن مشروعًا تعاونيًا فقط، وإنما كان مشروعًا متكاملًا، موضحًا أن الهيئة تنفذ حاليًا وحدات استثمارية ضمن المشروع، من خلال إنشاء 22 برجًا بإجمالي نحو 1180 وحدة استثمارية، موضحًا أن الوحدات الاستثمارية كان من المفترض أن تحقق عائدًا يسهم في دعم المشروع، إلا أن المشروع في صورته الحالية يعد مشروعًا متكاملًا، ويضم كذلك وحدات خدمية وتجمعًا خدميًا لخدمة التجمع السكني الذي نفذته الهيئة في بورسعيد، بمنطقة حي المناخ.

وأشار إلى أن الهيئة تطرح عادةً المناطق الخدمية في التجمعات السكنية التي تنفذها على هيئة أراضٍ، إلا أنها في بورسعيد لم تطرح المناطق الخدمية كأراضٍ، وإنما قامت بتنفيذها ثم تطرحها للبيع في مزاد، بما يوفر فرصة أكبر للمتعاملين معها ويدعم القيمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الهيئة نفذت في بورسعيد مولًا تجاريًا، يُعرف باسم «المول المعلق»، ويتكون من جناحين؛ جناح أيمن وجناح أيسر، ويربط بينهما «الكورت» الخاص بالمول.

وأشار إلى أن مساحة الجناح الأيمن تبلغ نحو 2100 متر، والجناح الأيسر نحو 2100 متر، بينما تبلغ مساحة الكورت الذي يربط بينهما نحو 2600 متر، مؤكدًا أن المول تم تنفيذه من الخرسانة المسلحة وبأسلوب معماري مختلف، بما يتيح لمن يجلس في منطقة الكورت رؤية شارع الأمين.

رئيس تعاونيات البناء والإسكان والإسكان بورسعيد النهار

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