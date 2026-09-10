الإيجار التمليكي 2026.. التقديم والشروط وتفاصيل طرح شقق الإسكان

تستعد وزارة الإسكان لطرح عدد كبير من الوحدات السكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، في إطار توفير بدائل سكنية تتناسب مع إمكانيات المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع وضع نظم سداد وإيجار تتيح للمواطن الاستفادة من الوحدة دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد.

وخلال الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث عن تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026، وموعد التقديم، والشروط المطلوبة، وقيمة الإيجار، والفئات المستهدفة، خاصة مع الاستعداد للإعلان عن تفاصيل الطرح الجديد.

طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والتمليك

كشف الكاتب الصحفي محمد زكريا، المتخصص في ملف الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن الطرح السكني المرتقب، موضحًا أن وزارة الإسكان تستعد لطرح نحو 25 ألف وحدة سكنية بنظامي التمليك والإيجار.

وأوضح محمد زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وحياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح والشروط وآليات الاستفادة سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر يوم 20 سبتمبر.

15 ألف وحدة ضمن الطرح الجديد

وأشار إلى أن أحد مكونات الطرح الجديد يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية، ويستهدف شرائح مختلفة من المواطنين وفقًا لمجموعة من المعايير الاجتماعية والدخل.

وأضاف أن الحد الأدنى للدخل بالنسبة للمستفيدين يصل إلى 6 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للدخل 16 ألف جنيه، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح والفئات المستهدفة.

التقديم إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية

ومن المقرر أن يتم التقديم على بعض الوحدات إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه بشكل متكرر إلى الجهات الحكومية.

ويستطيع المواطن الراغب في التقديم إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع فتح باب التقديم.

ما الفرق بين الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك؟

وأوضح محمد زكريا أن هناك اختلافًا بين نظام الإيجار العادي ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، من حيث مدة الانتفاع بالوحدة وآلية انتقالها إلى ملكية المواطن.

الإيجار العادي

وبحسب التصريحات، يتيح نظام الإيجار العادي للمواطن الانتفاع بالوحدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للقواعد المحددة.

وفي حالة رغبة المواطن في تملك الوحدة، يمكنه التقدم إلى صندوق الإسكان، على أن يتم التعامل مع جزء من المبالغ التي سبق سدادها كإيجار وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية التملك.

الإيجار المنتهي بالتملك

أما نظام الإيجار المنتهي بالتملك، فتكون مدة الإيجار فيه أطول، حيث تصل إلى 20 عامًا.

وبعد استيفاء المواطن الشروط والقواعد المحددة للنظام، يصبح له حق تملك الوحدة وفقًا للآلية التي يتم الإعلان عنها رسميًا.

قيمة الإيجار تختلف حسب المحافظة وموقع الوحدة

ولفت إلى أن قيمة الإيجار ليست موحدة بالنسبة لجميع الوحدات، وإنما تختلف وفقًا لموقع الوحدة والمحافظة التي تقع بها.

كما تتم مراعاة قدرة المواطن على السداد عند تحديد القيمة الإيجارية، بحيث لا تتجاوز قيمة الإيجار 25% من دخل المواطن، وفقًا لما تم الإعلان عنه بشأن النظام.

موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة

ومن المنتظر أن تكشف وزارة الإسكان عن التفاصيل النهائية للطرح يوم 20 سبتمبر 2026، بما يشمل شروط التقديم، والفئات المستحقة، وأماكن الوحدات، ونظم السداد، والمستندات المطلوبة، وآليات التقديم الإلكتروني.

ويأتي الطرح الجديد في إطار التوسع في توفير وحدات سكنية بنظم مختلفة، بما يمنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على مسكن مناسب وفقًا لمستويات الدخل والقدرة على السداد.

ويُنصح الراغبون في الاستفادة من الطرح بمتابعة الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، للتعرف على الشروط النهائية ومواعيد وإجراءات التقديم المعتمدة.