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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الحجز والشروط والمساحات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الصحفي محمد زكريا تفاصيل طرح شقق الإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن وزارة الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي، إلى جانب وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار المدعوم، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل والشباب.

وأوضح محمد زكريا أن حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك يبدأ اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، ويشمل الطرح نحو 10 آلاف وحدة، منها 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، و5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها، بمساحات تتراوح بين 75 و90 و100 متر مربع.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

وأشار إلى أن شروط التقديم تتضمن ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا، مع الالتزام بحدود الدخل المحددة وفقًا للإعلان، فضلًا عن وجود إقامة أو عمل مثبت في المنطقة التي توجد بها الوحدة.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أبناؤه القُصر قد سبق لهم الاستفادة من دعم سكني حكومي، أو امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الدخل.

15 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين 9»

وأضاف محمد زكريا أن الطرح يتضمن كذلك نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، والمخصصة لمحدودي الدخل.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا في المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترًا مربعًا، مع دعم للإيجار يصل إلى 1000 جنيه شهريًا وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة.

شروط ومصروفات التقديم

وأوضح أن المتقدمين على وحدات «سكن لكل المصريين 9» يشترط ألا يقل سنهم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا، وألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

وتبلغ مصروفات التسجيل 350 جنيهًا غير قابلة للرد، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تأمين للوحدة، يتم رده وفقًا للضوابط المحددة في الإعلان.

مواعيد التقديم وطريقة الحجز

وأشار محمد زكريا إلى أن التقديم يبدأ في المرحلة الأولى من 20 وحتى 27 سبتمبر 2026 لذوي الهمم، بينما تبدأ المرحلة الثانية لجميع المواطنين من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بعد الاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء الضوابط، ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات للفحص الإلكتروني للتأكد من استيفاء شروط التقديم.


 

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