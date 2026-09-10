زيادة الإيجار القديم 2026.. طريقة حساب الـ15% والقيمة التي تُطبق عليها الزيادة

تتصدر الزيادة السنوية في الإيجار القديم محركات البحث، بالتزامن مع بدء تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، حيث حدد القانون نسبة الزيادة الدورية التي تضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة بعد إعادة تحديدها وفقًا لتصنيف الوحدة والمنطقة.

ويبحث المستأجرون عن طريقة حساب الزيادة السنوية في الإيجار القديم، والقيمة التي يتم تطبيق نسبة الـ15% عليها، خاصة أن الزيادة لا تُحسب على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القواعد الجديدة.

كيف تحسب الزيادة السنوية في الإيجار القديم.

حدد قانون الإيجار القديم نسبة الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية الجديدة لتكون 15%، ويتم احتسابها على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون.

وبالتالي، فإن حساب الزيادة لا يبدأ من القيمة القديمة للإيجار، وإنما من القيمة القانونية الجديدة بعد إعادة تحديدها بحسب نوع الوحدة وتصنيف المنطقة الموجودة بها.

ما القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية.

تختلف القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث وضع القانون قواعد محددة لكل فئة.

المناطق المتميزة: تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: تحدد القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: تحدد القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

كيف تحسب زيادة الـ15%.

بعد تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة، يتم حساب الزيادة السنوية بنسبة 15% من هذه القيمة.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة السنوية تكون 1000 × 15% = 150 جنيهًا.

وبالتالي تصبح القيمة الإيجارية بعد إضافة الزيادة 1000 + 150 = 1150 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 400 جنيه، فتكون الزيادة 400 × 15% = 60 جنيهًا.

وبذلك تصل القيمة الإيجارية بعد الزيادة إلى 460 جنيهًا شهريًا.

وفي حالة وصول القيمة الجديدة إلى 250 جنيهًا، تكون الزيادة 250 × 15% = 37.50 جنيه.

لتصبح القيمة الإيجارية بعد إضافة الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.

ماذا عن الوحدات غير السكنية.

لم يغفل القانون الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، حيث حدد القيمة الإيجارية الجديدة لهذه الوحدات بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وبعد تحديد القيمة الجديدة، يتم تطبيق نسبة الزيادة السنوية الدورية المقررة قانونًا عليها.

هل الـ15% تحسب على الإيجار القديم.

لا، فهذه نقطة مهمة عند حساب الزيادة السنوية في الإيجار القديم.

فالـ15% لا يتم احتسابها على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم القيمة الإيجارية، وإنما تطبق على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا للقانون.

وبالتالي، يجب أولًا معرفة القيمة الجديدة للوحدة، ثم حساب نسبة الـ15% عليها للوصول إلى قيمة الزيادة السنوية.

مثال مبسط لحساب الإيجار بعد الزيادة.

إذا تم تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة عند 1000 جنيه، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تبلغ 150 جنيهًا.

وبذلك تصبح القيمة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا بعد تطبيق الزيادة.

وتتكرر الزيادة الدورية وفقًا للنسبة التي حددها القانون على القيمة الإيجارية الجديدة المعمول بها.