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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اِلحق جهّز .. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع قرب طرح شقق الإيجار التمليكي، بدأ المواطنون في البحث عن تفاصيل الحجز والأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية، خاصة مع الإعلان عن طرح جديد يضم آلاف الوحدات بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

 وفي هذا السياق، أوضح أحمد حسن، مسؤول ملف الإسكان، أبرز المستندات التي يجب تجهيزها قبل بدء التقديم، لتسهيل الإجراءات وتجنب أي أخطاء أثناء عملية الحجز.

وكشف أحمد حسن، مسؤول ملف الإسكان،  في تصريحات لصباح الخير يا مصر، تفاصيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار التمليكي، موضحًا أهم المستندات التي يجب على المواطنين تجهيزها قبل بدء إجراءات الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز الشقق

وأوضح أحمد حسن أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • مفردات مرتب حديثة للعاملين بالجهات المختلفة.
  • شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.
  • شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجود أبناء.
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن.
  • برنت تأمينات اجتماعية، إن وجد.
  • الإقرار الموجود بكراسة الشروط، مع استيفائه والتوقيع عليه.

مراجعة البيانات قبل التقديم

وأشار مسؤول ملف الإسكان إلى أهمية مراجعة جميع البيانات الموجودة في المستندات والتأكد من تطابقها، خاصة بيانات الرقم القومي والدخل والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على موقف المتقدم.

كما يجب قراءة كراسة الشروط بالكامل قبل بدء إجراءات الحجز، لمعرفة شروط الاستحقاق والمستندات المطلوبة ومواعيد التقديم وآليات التخصيص والسداد.

25 ألف وحدة ضمن الطرح الجديد

ويشمل الطرح الجديد 25 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9».

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم لذوي الهمم من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

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